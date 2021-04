Los acusados en el juicio (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Tribunal Popular de Hanoi abrió hoy el juico de primera instancia del caso de “violar regulaciones sobre la gestión y uso de bienes estatales provocando despilfarro y pérdidas” y “actuar con irresponsabilidad causando graves consecuencias”, acontecido en la Corporación de Acero Thai Nguyen (TISCO) de Vietnam.



De los 19 acusados, 14 son atribuidos de violar regulaciones sobre la gestión y uso de bienes estatales provocando despilfarro y pérdidas, entre los cuales, se encuentran Tran Trong Mung, exdirector general de TISCO; Mai Van Tinh, expresidente del Consejo administrativo de la Corporación general de Acero de Vietnam (VNS); Tran Van Kham (expresidente de la Junta administrativa y también director general de TISCO, y Dau Van Hung, exdirector general de VNS.



En tanto, los cinco restantes, incluidos dos miembros de la Junta administrativa de VNS y tres integrantes de la de TISCO son acusados de “actuar con irresponsabilidad causando graves consecuencias”



Según el acta de acusación, el segundo período del proyecto de ampliación de producción de TISCO, valorado inicialmente en 165,2 millones de dólares, fue aprobado por VNS.



En 2007, el licitador de ese programa fue el Grupo de Ciencia, Tecnología y Comercio de Metalúrgico China (MCC). Según el resultado de la licitación, el 12 de julio de 2007, Trong Mung y Shen He Ting, director general de MCC, sellaron el contrato EPC 01 de 160 millones de dólares para la implementación del mencionado proyecto. Ese monto no se varía, puesto que encierra los impuestos y otros gastos dependientes.



Sin embargo, 11 meses después del inicio del mismo el 29 de julio de 2007, MCC no seleccionó a ningún licitador subordinado y no desplegó la construcción de ninguna instalación y propuso prolongar el tiempo de ejecución y aumentar en 138 millones de dólares el precio del contrato al respecto.



Pese a la conciencia sobre las violaciones relativas de MCC, TISCO y VNS no suspendieron el proyecto y no retiraron el adelanto entregado al licitador chino, y tampoco rindieron cuentas a los órganos pertinentes para la consideración del caso.



El acta de acusación determina que Trong Mung se responsabiliza de forma integral de la eficiencia del proyecto, mientras que Van Vinh, de las direcciones para el despliegue del mismo.



Según el Fiscalía Popular Supremo, las infracciones de las normas sobre la gestión de bienes estatales y las acciones irresponsables de los gerentes de TISCO y VNS provocaron graves pérdidas para el Estado, que llegan hasta 26 millones de dólares, que es el monto de interés que debe pagar TISCO a los bancos por la demora del proyecto.



Según el plan, el juicio se prolongará durante 10 jornadas./

VNA