Hanoi (VNA)- La Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam decidió iniciar el proceso legal y emitió una orden de prisión preventiva contra cuatro individuos acusados de manipular el mercado de valores.Se trata de Do Thanh Nhan, presidente de la compañía Louis Holdings, miembro del Consejo Administrativo de las empresas Louis Holdings y Louis Land; Trinh Thi Thuy Linh, directora de administración pública de Louis Holdings; Do Duc Nam, director general de la compañía de Valores Tri Viet; y Le Thi Thuy Lien, empleada de servicios financieros de Tri Viet.También se pronunció una orden de búsqueda para los cuatro individuos según el Artículo 211 del Código Penal.Según los resultados de la investigación y las pruebas recopiladas, del 4 de enero al 6 de octubre de 2021, Do Thanh Nhan, en connivencia con Do Duc Nam y otros sujetos utilizaron múltiples cuentas para realizar transacciones de compra y venta, e incitaron a los demás a hacer similares actividades con el fin de manipular el precio de las acciones de las compañías Louis Capital y Louis Land, para ganar ilegalmente cientos de miles de millones de dong.El 20 de abril de 2022, la Agencia de Investigación decidió procesar el caso de "Manipulación del mercado de valores" ocurrido en Tri Viet, Louis Holdings, Louis Capital y Louis Land y varias entidades relacionadas./.