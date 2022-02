Participantes vietnamitas y tailandeses en la firma de memorando de entendimiento organizada en forma virtual (Fuente:Internet)

Can Tho, Vietnam (VNA) - La Universidad de Can Tho en la ciudad survietnamita homónima y el Instituto de Tecnología del Rey Mongkut Ladkrabang (KMITL,) un instituto de investigación y educación en Tailandia, firmaron recientemente un memorando de entendimiento de cooperación entre las dos partes.De acuerdo con el documento, las dos entidades trabajarán por intensificar la colaboración en la educación académica e impulsar la asociación sostenible y comprensión mutua, sobre todo en el intercambio de estudiantes, trabajadores, maestros y científicos, organización de programas de formación y capacitación del personal a corto plazo y asistencia técnica, entre otros.A través del convenio, la Universidad de Can Tho espera desarrollar una buena relación entre las dos partes y, al mismo tiempo, busca recibir apoyo de KMITL para expandir las relaciones y cooperación entre la institución y los socios tailandeses en los próximos tiempos.La casa de altos estudios ha firmado un total de 33 memorandos de entendimiento y convenios de cooperación con 18 universidades y empresas de Tailandia Hasta el momento, la universidad vietnam ita cuenta con 24 maestros graduados de doctorado en Tailandia./.