El embajador japonés en Vietnam, Yamada Takio, (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – A través de la Embajada japonesa en Vietnam, el Gobierno de Tokio entregó 1,38 millones de dólares en ayudas para nueve proyectos en diferentes campos en el país indochino.En su intervención en la ceremonia efectuada hoy en esta capital, el embajador japonés en Hanoi, Yamada Takio , destacó que ese respaldo forma parte del programa de subvenciones no reembolsables de base que el Gobierno japonés ofrece al país indochino.Los proyectos financiados esta vez se relacionan con sectores tales como la salud, la educación, el transporte y el medio ambiente... y se implementan en diversas provincias.Entre ellos se encuentran el proyecto de compra de monitores de pacientes para el Hospital Da Nang, el proyecto de desactivación de bombas de racimo en Quang Binh y el proyecto de mejora de equipos de rehabilitación y formación profesional para la Asociación de Víctimas de Calidad Agente Naranja/dioxina Thai Binh.Además, hay proyectos para construir escuelas, puentes, obras de riego y estaciones de abastecimiento de agua potable en algunas otras provincias. Mientras tanto, siete provincias que tienen especialmente escasas las herramientas de bomberos recibirán un camión de bombero japonés usado para cada localidad.Según Yamada Takio, la escala de cada proyecto bajo el programa de subvenciones de base no es grande, pero ha brindado muchos beneficios y alegría a las personas en las localidades de Vietnam. Desde 1992, año de inicio del programa, hasta finales de 2021, se han ejecutado un total de 724 proyectos, con un importe total de ayuda de hasta 64,5 millones de dólares.Por su parte, Nguyen Van Rinh, presidente de la Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam, agradeció al gobierno japonés por la asistencia para Vietnam, en general, y las víctimas vietnamitas del agente naranja, en particular./.