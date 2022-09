Soc Trang, Vietnam (VNA)- La artesanía del tejido de bambú y ratán es un oficio tradicional de la aldea de Phuoc Quoi, en la comuna de Tan Phu, perteneciente a la provincia sureña de Soc Trang. Los pobladores de la etnia de minoría jemer en la región se enorgullecen de esta profesión ya que es su principal medio de subsistencia.

Durante los últimos tiempos, la aparición de un nuevo establecimiento que compra los productos locales de tejido artesanal dio lugar al fortalecimiento de esta aldea de oficio tradicional.

Se trata de un oficio tradicional milenario de la etnia jemer en Vietnam. En su vida diaria y durante sus días festivos, el uso de los objetos artesanales resulta ser esencial, entre ellos se encuentran cestas planas de secado, bandejas, esteras y cestos con diferentes diseños y propósitos, por mencionar algunos.En promedio, cada día un artesano profesional puede tejer hasta seis cestas pequeñas o un par en caso de que la cesta sea de un gran tamaño, lo cual trae una ganancia de 100 mil dongs (alrededor de 4 dólares) a los productores. Para las mujeres y los ancianos de la aldea, la tejeduría es un trabajo apropiado, ya que no es forzoso y se puede aprovechar en cualquier momento del día para su confección. La técnica del tejido se transmite de generación a generación hasta la actualidad y cada vez los productos se vuelven más sofisticados y diversificados. Tran Thi Phien, una de los artesanos profesionales de la aldea expresó: “Mi abuelo y mi mamá son artesanos profesionales. A medida que iba creciendo, ellos me pedían que les ayudara con el trabajo. Poco a poco, comencé a manejar bien las técnicas y me fui envolviendo en esta profesión. El ingreso de este trabajo es bastante estable. Tengo un hijo pequeño así que puedo quedarme en casa para cuidarlo y a la vez trabajar para ganar dinero y cubrir las necesidades básicas”.La fundación del nuevo establecimiento de los productos de tejido de bambú y ratán de nombre “Thuy Tuyet” en la misma aldea de oficio, ubicada en la comuna de Phu Tan perteneciente a la provincia de Soc Trang resultó ser una noticia alentadora para los aldeanos puesto que su creación genera las condiciones óptimas para el fortalecimiento de la aldea de oficio tradicional. Al respecto, Truong Thi Bach Thuy, dueña del establecimiento “Thuy Tuyet” comentó:“En la labor de tejeduría artesanal, las familias que cuentan con tierras de cultivo consideran a este trabajo como una fuente de ingreso adicional, pero hay hogares que se ganan la vida basándose en la confección y la venta de los tejidos de bambú y ratán. Mudé mi negocio a este sitio para estar en la misma aldea de oficio ya que los artesanos anteriormente tenían que salir de su provincia de Soc Trang, lo cual aumenta el costo de envío y cuesta más trabajo. Desde que establecí mi negocio en la región, cuando terminan con la producción, me lo traen. Lo que me gusta de este lugar es la disponibilidad de los productos y los materiales, tengo todo lo que necesito en el mismo lugar”.Actualmente, el establecimiento de “Thuy Tuyet” cuenta con más de 100 productos variados, desde artículos de uso común para los hogares hasta los decorativos y los recuerdos turísticos con amplia variedad de modelos y diseños. Además de comprar productos finales de los artesanos de la aldea, Thuy también entrega materias primas para que los productores hagan el trabajo por encargos, de esa manera sus productos logran expandirse tanto a nivel nacional como a los mercados internacionales.A partir de la aparición del establecimiento “Thuy Tuyet”, la aldea de artesanos de tejeduría artesanal de bambú y ratán en la comuna de Phu Tan se vuelve cada vez más bulliciosa. Muchas familias, especialmente las mujeres y los ancianos, pueden conservar y tener ingresos a partir de su oficio milenario sin preocuparse sobre la venta de sus productos. Según afirmó Chau Hong Hoa, presidenta de la Unión de Mujeres del Distrito de Chau Thanh, la asociación se conectará con la industria, así como el establecimiento de Thuy Tuyet, con el fin de fomentar el desarrollo de esta aldea artesanal.“El establecimiento de “Thuy Tuyet” es el punto principal donde compran todos los productos artesanales de tejido de bambú y ratán de las mujeres de nuestra localidad. En los próximos tiempos, la Unión de Mujeres del distrito de Chau Thanh se conectará y dará sugerencias al Departamento de Agricultura del distrito, asimismo, se coordinará con el Comité Popular de la comuna de Phu Tan para crear una cooperativa de la tejeduría artesanal. Por este medio, procuramos crear una conexión entre las empresas y los locales para generar más trabajos a las mujeres de la región y de ese modo, mejorar la economía de la localidad y lograr que tengan una vida plena”.Hoy en día, al llegar a la aldea tradicional de tejido de bambú y ratán de la comuna de Phu Tan, la gente no sólo puede conocer el procedimiento de trabajo a mano de los artesanos, sino también tener la oportunidad de contemplar un espacio artístico lleno de productos de bambú y ratán que se concentran en las instalaciones de Thuy Tuyet. Desde estos establecimientos, los productos de artesanía tradicional de la comuna de Phu Tan llegarán lejos, llegando a expandirse por todo el territorio nacional, de esa manera, traen oportunidades emergentes para el desarrollo económico y social de la localidad. VNA/VOV