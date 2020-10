Hanoi (VNA)- El Ministerio de Salud de Vietnam lanzó hoy el Mes de Acción para combatir el exceso de colesterol del cuerpo, en respuesta a la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Enfermedades no transmisibles (ENT) para el período 2015-2025.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Al intervenir en la ceremonia de inauguración, el viceministro de Salud, Nguyen Truong Son, enfatizó que el exceso de colesterol causa problemas cardíacos y pertenece al grupo de enfermedades no infecciosas.En Vietnam, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de mortalidad. Según estadísticas, en 2016, la nación indochina reportó 548 mil 800 muertes, de las cuales el 77 por ciento se debe a ese tipo de mal.El funcionario atribuyó el desarrollo de las ENT a la globalización y la urbanización, que aumentan los estilos de vida poco saludables como fumar, abusar del alcohol y la cerveza, comer y beber de manera no saludable.En Vietnam, estas enfermedades forman parte del grupo con la cifra más alta de mortalidad cuando siete de cada 10 muertes se deben a este mal, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y problemas pulmonares crónicos.Los vietnam itas tienen un nivel alto de exceso de colesterol en el cuerpo. Los resultados de la encuesta nacional más reciente muestran que la tasa de la población que sufre un exceso de colesterol es alarmante y tiende a seguir aumentando./.