En la reunión (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - Laos está interesado en establecer un centro de comercio, cultura y turismo en Can Tho, dijo la cónsul general de ese país en Ciudad Ho Chi Minh, Phimpha Keomixay, durante una reunión hoy con representantes de la ciudad sureña de Can Tho.

La funcionaria laosiana señaló que el proyecto, diseñado para cubrir al menos una hectárea, utilizará capital 100 por ciento de Laos o una empresa conjunta vietnamita-laosiana.



Una vez que entre en funcionamiento, el centro se convertirá en un lugar para reuniones de dirigentes de Vietnam y Laos, así como miembros de la ASEAN y otros países del mundo cuando visiten la región del delta del Mekong y Can Tho en particular, dijo.



Agregó que Laos proporcionará un área similar en la provincia de Xiengkhuoang para que Can Tho construya un centro comercial para los intercambios culturales y económicos entre las localidades vietnamitas y laosianas.



Nguyen Thuc Hien, vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, mostró su apoyo al proyecto, el primero de este tipo en Vietnam y el primero financiado por Laos en esta urbe sureña.

Puede ser un proyecto modelo en la cooperación Vietnam-Laos en general y en la asociación Can Tho-Laos en particular, agregó.



Pidió a los departamentos y agencias pertinentes que apoyen a Laos en la implementación de los procedimientos necesarios para el proyecto de acuerdo con la planificación de la ciudad hacia 2050.



Según el Departamento de Relaciones Exteriores de Can Tho, en los primeros nueve meses de este año, la ciudad exportó bienes a Laos por valor de 96 mil 430 dólares, en su mayoría productos acuáticos y medicamentos.



Can Tho también está implementando muchos programas oficiales y de intercambio de estudiantes con Laos, mientras considera la apertura de una ruta aérea que conecta con Vientiane para promover el turismo entre los dos países.

La ciudad y Laos también acordaron fortalecer aún más la cooperación en la producción de arroz y acuicultura./.

