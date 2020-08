Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Long An, Vietnam, 24 ago (VNA)- La provincia surietnamita de Long An dedicó 9,78 millones de dólares a la implementación del programa de reducción de pobreza en el periodo 2016-2020.De ese monto, el capital para el desarrollo representó 3,5 millones de dólares y el fondo movilizado para los pobladores, organizaciones y empresas fue de tres millones de dólares.Para acelerar la participación de diferentes sectores sociales en la reducción de la pobreza, el Comité Popular de Long An estimuló a organizaciones y empresas a invertir en las comunas fronteras y costeras y en la formación de empleos adecuados con la demanda local o para trabajar en el extranjero.Además, pidió incluir el Programa de reducción sostenible de la pobreza en los proyectos de desarrollo socioeconómicos de cada localidad.Gracias a este presupuesto, en el periodo 2016-2019, Long An registró una disminución de 2,51 por ciento de hogares pobres, mientras diversos programas se realizaron con el fin de asistir a las familias de escasos recursos a estabilizar su vida y desarrollar la producción.Según la valoración del Departamento de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, mediante esos proyectos la condición y calidad de vida de los menos favorecidos ha mejorado, como contribución al desarrollo económico local y a la reducción de la brecha entre las ciudades y zonas rurales./.