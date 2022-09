Long An, Vietnam (VNA) La Guardia Fronteriza de My Quy Tay del distrito Duc Hue, de la provincia survietnamita de Long An, recibió a 34 ciudadanos que regresaron de Camboya , según fuentes oficiales.Se trata de 28 hombres y seis mujeres que fueron entregados por la Policía Fronteriza de la amistad de Som Rong, de la provincia camboyana de Svay Rieng, a las autoridades de la provincia de Long An en la noche del 22 de septiembre.Después de recibirles, los guardias fronterizos se coordinaron con el Departamento de Inmigración de la Policía Provincial de Long An y la Policía del Distrito de Duc Hue para verificar los datos. Entre las 34 personas, seis no tenían ningún documento de identidad.