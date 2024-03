El ministro del Interior, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail (Fuente: internet)

Kuala Lumpur (VNA)- Malasia lanzó un programa para repatriar a sus países de origen a trabajadores extranjeros sin documentos legales.

El ministro del Interior, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, dijo que el programa, que comenzó el 1 de marzo y finalizará el 31 de diciembre, tiene como objetivo permitir que los extranjeros ilegales regresen a sus hogares.

En consecuencia, los trabajadores extranjeros indocumentados pueden regresar voluntariamente a su país de origen a través del Programa de Repatriación de Migrantes, el cual les evitará ser procesados.



Hay unos 600 mil trabajadores extranjeros indocumentados en Malasia, pero a las 12:00 horas del 1 de marzo sólo 848 inmigrantes ilegales acudieron al Departamento de Inmigración para aprovechar esta oportunidad de regresar a casa.



Saifuddin dijo que el programa está bajo la supervisión del Departamento de Inmigración y no involucra a ningún tercero. Esta entidad no aceptará solicitudes para el programa a través de terceros o agentes.



Según el titular, a partir del 1 de junio no habrá más trabajadores extranjeros formales de la cuota vigente. La cuota restante no emitida antes del 31 de marzo será cancelada y se reembolsarán al empleador los impuestos correspondientes a dicha cuota.



El gobierno de Malasia ha implementado una política de devolución de impuestos más favorable a los empleadores, que entró en vigor el 1 de marzo con mejoras, incluida una reducción del tiempo de procesamiento de las devoluciones./.