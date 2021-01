Hanoi (VNA)- El XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), que se lleva a cabo del 25 de enero al 2 de febrero próximo, presta la mayor atención y seguimiento de los medios de comunicación del Sudeste Asiático.Según el diario The Straits Times de Singapur, se trata del décimo tercer congreso desde la fundación del PCV en 1930 hasta la fecha, y durante nueve días del evento cerca de mil 600 delegados participantes discutirán el plan quinquenal del desarrollo socioeconómico para el periodo 2021-2025 y elegirán su nuevo comité central.Este periódico enfatizó los logros sobresalientes alcanzados por Vietnam en la economía, el control de la pandemia de COVID-19 en 2020, calificándolos como un punto brillante entre los países asiáticos, al informar al mismo tiempo que la nación indochina se fijó la meta del crecimiento del siete por ciento para el próximo lustro.Mientras tanto, el periódico malasio The Star subrayó la importancia de dicho evento político de Vietnam, y citó las palabras del subjefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, Mai Van Chinh, al apuntar que la participación femenina en esa magna cita ocupa el 13,99 por ciento y los delegados de minorías étnicas, un 11,3 por ciento.De acuerdo con The Star, los invitados internacionales que asisten al evento incluyen embajadores, jefes de organizaciones extranjeras acreditadas en Hanoi, intelectuales y artistas, dignatarios religiosos y jóvenes con destacados logros.En la efeméride, los participantes analizaron y evaluaron la implementación de la Resolución del XII Congreso Nacional del PCV y las políticas de Renovación durante los 35 años pasados, así como la Estrategia del progreso socioeconómico del país en la etapa 2011-2020, además de debatir las metas y orientaciones del desarrollo nacional en el próximo lustro con visión hacia 2045, apuntó el periódico malasio.Tras destacar las preparaciones metódicas de Vietnam para la magna cita, The Star ensalzó los éxitos del país indochino en la prevención y control del COVID-19, y detalló que Vietnam no reportó ninguna infección en la comunidad en los últimos 53 días.Por su parte, las agencias BBC News y AP y el periódico británico Financial Times también informaron que los delegados del PCV comenzaron las labores en el primer día de su XIII Congreso./.