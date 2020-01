Hanoi, 24 ene (VNA) - El ministro de Defensa de Vietnam, Ngo Xuan Lich, anunció que su cartera organizará 24 eventos militares y de defensa en 2020, año que el país asume la presidencia rotativa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El ministro de Defensa de Vietnam, Ngo Xuan Lich (Fuente:VNA)

En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet), Xuan Lich, también miembro del Buró Político y subsecretario de la Comisión Militar Central, adelantó que se organizarán además seis conferencias y foros durante el mandato de Vietnam como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 2020-2021.

Estos 30 eventos incluirán la Conferencia de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM) y su versión ampliada (ADMM ), un ejercicio de seguridad de la navegación de la ASEAN, un desfile internacional de barcos, una exposición de defensa internacional y un festival militar de la agrupación.



El Ministerio de Defensa ya se ha comprometido en los preparativos para esas citas, incluida la fundación de un Comité Directivo, dijo el ministro, y afirmó que se hará todo lo posible para organizarlas con éxito, con el fin de dejar una buena impresión sobre Vietnam y sus contribuciones a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región y el mundo entre amigos internacionales.



Con respecto al Libro Blanco sobre la defensa de Vietnam en 2019, Xuan Lich dijo que su publicación era una evidencia de la transparencia de su país, ayudando a fortalecer la comprensión y construir la confianza estratégica con otras naciones.



Reafirmó que Vietnam no participará en alianzas militares, no cooperará con otros países para oponerse a un tercer Estado, y no permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras en su suelo o el uso de su suelo para enfrentar a un país.

Asimismo, ratificó el apoyo de Hanoi a la postura de no usar la fuerza o amenazar con utilizarla en las relaciones internacionales.



Todos los que respetan la independencia y la soberanía de Vietnam, establecen y desarrollan relaciones de amistad, cooperación igual y mutuamente beneficiosa con este país, son socios, subrayó Xuan Lich, luego de confirmar la voluntad de desarrollar un ejército moderno y poderoso, leal al Partido, a la Patria y al pueblo./.