En el encuentro (Foto: VNA)

Tokio (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro en Tokio con la Guardia Costera de Japón (JCG, por sus siglas en inglés), en el cual ambas partes prometieron fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias en el trabajo y la capacitación del personal.En el encuentro, el subcomandante de JCG Nobukazu Nagai valoró la cooperación entre ambos países en la garantía de la seguridad marítima, y manifestó la esperanza de que las dos partes fortalezcan los nexos en sectores de interés mutuo.Por su parte, To Lam también envió sus felicitaciones al JCG con motivo del 75 aniversario de su fundación y deseó que el JCG se desarrolle constantemente y cumpla con éxito todas las tareas asignadas por el Gobierno y el pueblo de Japón.Ambos oficiales acordaron intensificar las actividades de intercambio de delegaciones en todos los niveles para compartir información y experiencias sobre la ejecución de la ley en el mar, lucha contra delitos, patrullaje, prevención de incendios y búsqueda, salvamento, rescate, respuesta y manejo de desastres naturales en vías navegables interiores y zonas costeras.Posteriormente, To Lam y la delegación de alto rango del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam partieron de Tokio, culminando con éxito su visita a Japón./.