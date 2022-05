Entregan sillas de ruedas a personas con discapacidad en Long An (Fuente: Internet)

Long An, Vietnam (VNA)- El Consulado General de Tailandia en Ciudad de Ho Chi Minh, en coordinación con la empresa 4 Oranges, entregó a personas con discapacidad en la provincia survietnamita de Long An 204 sillas de ruedas por valor de más de 43 mil dólares.En el último tiempo, la empresa se ha centrado en implementar actividades para contribuir al bienestar social y apoyar a las personas desfavorecidas, incluida la concesión de becas a estudiantes destacados y el patrocinio de cirugías cardíacas y oculares por un costo total de 711 mil dólares.Al hablar en la ceremonia de entrega, Nguyen Van Ut, presidente del Comité Popular provincial, agradeció al Consulado General de Tailandia y a 4 Oranges por su apoyo, calificándolo como obsequios de alto significado que ayudan a las personas con discapacidad es y los ancianos a disminuir las dificultades que enfrentan.En la ocasión, Van Ut entregó certificados de mérito a un colectivo y dos empleados de la empresa por sus aportes a las actividades sociales en la localidad.Datos oficiales indican que se registran 35 mil personas con discapacidad en la provincia de Long An./.