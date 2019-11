Nghe An, Vietnam (VNA) – Las potencialidades y las medidas para promover el comercio y el turismo entre Nghe An y Laos fueron abordados en un seminario celebrado en la ciudad de Vinh, cabecera de la provincia central vietnamita de Nghe An.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Nghe An, Vo Thi An, destacó que Laos es uno de los 10 principales socios comerciales de la provincia, con un valor del intercambio comercial de más de 23 millones de dólares en 2018.

Propuso que para reforzar aún más los lazos comerciales, ambas partes deberían intensificar la firma e implementación de acuerdos de cooperación entre los dos países y sus provincias, creando así un marco legal favorable para las actividades comerciales.



Además, las agencias estatales deben seguir adelante con el plan de construir una autopista que conecte las capitales de Hanoi y Vientiane que atravesará la puerta fronteriza Thanh Thuy de Nghe An para crear una fuerza impulsora para la conectividad económica entre Vietnam, Laos, Tailandia y Myanmar.



Por su parte, el primer secretario de la embajada de Laos en Vietnam, May Kham Kheua, señaló que su país concedió licencias de inversión a unos 400 proyectos vietnamitas por valor de cuartro mil 100 millones de dólares, convirtiendo a Vietnam en el tercer inversor extranjero en su país, después de China y Tailandia.

En el pasado reciente, para impulsar los vínculos turísticos con Laos, Nghe An ha organizado varios eventos para presentar su potencial turístico en Vientiane./.