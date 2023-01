Ciudad Ho Chi Minh, (VNA)- Una exposición fotográfica con el tema "55 años de historia grabada - Ofensiva general y levantamiento en la primavera de Mau Than 1968" se inauguró hoy en Ciudad Ho Chi Minh.Al hablar en el acto de inauguración, el director del Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, Tran The Thuan, confirmó que la batalla fue un evento histórico de gran importancia, pues marcó un punto de inflexión estratégico en la causa de la pasada guerra de resistencia de Vietnam contra el imperialismo estadounidense por la salvación nacional.Aunque no se había logrado el objetivo más alto, la ofensiva fue realmente un gran golpe que llevó a la bancarrota la estrategia norteamericana de "guerra local" y atrajo la atención de la opinión pública mundial, evaluó.Valoró que los logros positivos del ataque obligaron al gobierno estadounidense de entonces a aceptar sentarse en la mesa de negociaciones en la Conferencia de París y abrieron las condiciones y oportunidades para nuevos ataques que culminaron con la gran victoria en la primavera de 1975.