Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Los partidos oficiales de la selección vietnamita en 2021, incluidos el Campeonato de la Federación de Fútbol de la ASEAN ( AFF ) y la segunda ronda de la clasificación para la Copa Mundial 2020, se transmitirán exclusivamente a través del canal televisivo recién estrenado On Sports.Se trata de un canal de televisión implementado por las empresas vietnamitas de Next Media y VTV Cab, de las cuales la primera posee los derechos exclusivos para de transmitir en vivo los partidos de la selección vietnamita de fútbol en los mencionados eventos deportivos.La audiencia de On Sports también tendrá la oportunidad de disfrutar el Campeonato Alemán de Fútbol (Bungdesliga) durante cinco temporadas consecutivas desde 2020 hasta 2025.Además, On Sports transmitirá varios campeonatos de tenis, golf, baloncesto, voleibol y artes marciales, entre otros./.