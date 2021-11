El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh en COP26 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Los firmes compromisos de Vietnam en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tuvo lugar en la ciudad escocesa de Glasgow, recibieron críticas positivas a nivel mundial.

Los principales periódicos británicos como Financial Times, The Guardian y The Independent mencionaron el compromiso notable de Vietnam de lograr el objetivo de neutralizar las emisiones para 2050 y eliminar la energía del carbón en el período 2030-2040.

Según Paul Smith, vicepresidente de la Red Vietnam-Reino Unido, el discurso del primer ministro Pham Minh Chinh en la COP26 tuvo un significado positivo.

A pesar de ser un país en desarrollo de ingresos medios y de bajas emisiones, el objetivo de cero emisiones netas para 2050 mostró el fuerte compromiso de Vietnam de unirse al esfuerzo global para combatir contra el cambio climático, al mismo tiempo demostró el papel de la nación en el Sudeste Asiático y en el mundo.

Smith dijo que este compromiso es adecuado con el contexto de que Vietnam constituye uno de los países más afectados por el aumento del nivel del mar. Además, es un país recién industrializado en las últimas tres décadas y no debe soportar las consecuencias de la industrialización, por lo que posee una ventaja al transformar a una economía de bajas emisiones.

Mencionó que en su discurso, el primer ministro Pham Minh Chinh presentó un plan factible para lograr el objetivo, enfatizando que se trata del compromiso de un país que se convirtiera en uno de los principales 20 economías para 2050.

Por su parte, William Young, un experto en seguridad ambiental del Consejo Geoestratégico Británico, dijo que los compromisos de Vietnam en la COP26 apuntaron las oportunidades de desarrollo económico y creación de nuevas industrias y de inversión en Vietnam.

Según Young, Vietnam necesita enriquecerse a través del desarrollo económico verde mediante la construcción de nuevas industrias, el desarrollo de exportaciones y la mejora de capacidades para resistir y adaptarse al cambio climático./.