Can Tho, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho sostuvieron una reunión de trabajo con la Organización Internacional Orbis sobre el proyecto de integrar el modelo de examen de la vista en el programa de chequeo médico anual para niños en el delta del Mekong en 2023.Doris Macharia, vicepresidenta senior de Programas Globales de Orbis International, explicó que los proyectos financiados por su entidad se enfocan en desarrollar la capacidad profesional de las unidades de oftalmología, mejorar el acceso a los servicios de atención ocular para las personas en las zonas rurales, y construir un sistema de detección para la retinopatía del recién nacido.Orbis espera en 2023 seguir coordinando con el Hospital de Oftalmología y Maxilofacial, el Hospital de Pediatría de Can Tho, y los departamentos de Salud y de Educación y Capacitación para implementar un programa de examen de la vista para niños, y capacitación para mejorar las habilidades del personal médico en este campo.Al implementar el proyecto, las fuerzas funcionales evaluarán las enfermedades oculares para más de 60 mil niños.Orbis proporcionará gafas gratuitas a unos 500 niños pobres y en edad escolar, y fortalecerá la capacidad de los trabajadores de salud comunitarios, maestros y trabajadores de salud escolar a través de clases de capacitación.Nguyen Doi Hien, vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, dijo que los proyectos de Orbis han creado condiciones favorables para que las personas en el delta del Mekong accedan a servicios de atención y tratamiento ocular de calidad.Además, el personal médico de la ciudad de Can Tho que se especializa en oftalmología está altamente capacitado y actualizado con conocimientos avanzados sobre el examen y tratamiento de enfermedades oculares, afirmó./.