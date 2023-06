Tran Viet Truong, presidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho , y Watanabe Michitaro, alcalde de la ciudad de Nasushiobara de la prefectura japonesa de Tochigi, firman un memorando de entendimiento de cooperación entre las dos localidades (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) El Programa del Intercambio Cultura y Comercial Vietnam-Japón se llevó a cabo en esta ciudad, en conmemoración al 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países (21 de septiembre).



Tran Viet Truong, presidente del Comité Popular municipal, informó que la actividad lanzada la víspera no solo tiene el significado importante en términos del intercambio popular y cooperación bilateral, sino que también demuestra el deseo de Can Tho de contribuir al desarrollo común de ambas naciones.



Las actividades en el evento se encaminan hacia el objetivo de crear aún más oportunidades para ampliar la colaboración entre las comunidades empresariales vietnamita y japonesa, como aportes a pronfundizar la asociación estratégica amplia y profunda entre las partes, reiteró.



A la vez, Ogawa Megumi, cónsul general adjunta de Japón en Ciudad Ho Chi Minh, expresó su satisfacción por la reorganización de dicho programa luego de cuatro años de su interrupción.



Se trata de una ocasión para que los nexos Can Tho-Japón se desarrollen cada día más en todos los sectores, apuntó.

En el programa. (Fotografía: VNA)

En el marco de la fiesta, se llevaron a cabo una serie de actividades significativas para presentar la cultura y el arte de los dos estados, sobre todo una exposición de dibujos, un desfile de Ao dai (traje tradicional de la mujer vietnamita), un intercambio de gastronomía, así como la celebración de un seminario de promoción de inversión y comercio a socios nipones, entre otros.

Con anterioridad, Tran Viet Truong sostuvo un encuentro de trabajo con Watanabe Michitaro, alcalde de la ciudad de Nasushiobara de la prefectura japonesa de Tochigi, para debatir la cooperación en los campos de agricultura y turismo./.