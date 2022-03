Foto de ilustración (Fuente: baovanhoa.vn)

Can Tho, Vietnam (VNA) - La exposición "Instrumentos musicales tradicionales de las etnias vietnamitas " se desarrollará del 7 al 11 de abril próximo en las formas virtual y presencial en la ciudad sureña de Can Tho, bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.El evento pretende presentar a los vietnamitas y los amigos internacionales la riqueza, diversidad y singularidad de los instrumentos musicales tradicionales de los grupos étnicos del país, a la par de estimular a conservar y desarrollar los valores de la música como contribución a construir una cultura vietnamita avanzada e imbuida de identidad nacional.Además, la exhibición tiene como objetivo honrar la identidad cultural nacional y divulgar formas de arte reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural mundial en general, y Don ca tai tu (cantos de aficionados del Sur de Vietnam) en particular, con los turistas extranjeros.Se trata también de una buena oportunidad para que las unidades participantes intercambien experiencias sobre la creación artística, como contribución a promover el potencial en términos de cultura y turismo a la ciudad de Can Tho.Los principales contenidos del evento incluyen la exhibición “Espacio de instrumentos musicales tradicionales de las etnias de Vietnam”, una muestra fotográfica al respecto, programas de intercambio y representación del arte popular tradicional y contemporáneo, de acuerdo con el Comité Organizador./.