Ceremonia de otorgamiento de becas para los estudiantes destacados de Long An (Foto: VNA)

Long An, Vietnam (VNA)- El Fondo de becas Vu A Dinh, junto con el Banco de Nam A, la Fundación VinaCapital (VCF), y la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en esta provincia survietnamita, otorgaron 120 becas para estudiantes destacados de la localidad, con dificultades económicas.Al intervenir en el evento, Truong My Hoa, exvicepresidenta de Vietnam, y presidenta del Fondo de becas Vu A Dinh, afirmó que el subsidio no solo se destina a respaldar a los alumnos de las minorías étnicas, sino también a incentivar a los mismos para que contribuyan con la Patria.En la ocasión, se inauguró además un parque infantil hecho con llantas recicladas, en la ciudad de Tan A, cabecera de la provincia de Long An, con el objetivo de promover la protección medioambiental, y en tal sentido hacer un llamado sobre la necesidad de reducir el uso de las bolsas de nylon, de aumentar el ahorro de electricidad y agua, así como de aumentar la utilización de materiales reciclables y amigables con el medio ambiente.En las últimas dos décadas, el Fondo Vu A Dinh entregó más de 80 mil becas para estudiantes en todo el país, así como llevó a 400 niños de las minorías étnicas y residentes de las zonas insulares, con dificultades económicas, a estudiar en Ciudad Ho Chi Minh.Mientras, la entidad también instó a las empresas a que construyan escuelas, puentes, y vías de tránsito, para ayudar a las localidades pobres.-VNA