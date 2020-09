Bac Ninh, Vietnam (VNA)- El Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam (MCT) otorgó un certificado al Comité Popular del distrito de Luong Tai, en esta provincia norteña, para reconocer al ajo An Thinh con una indicación geográfica (IG).Se trata del primer producto de Bac Ninh y uno de los 84 artículos de todo el país que reciben ese reconocimiento.Al intervenir en el acto de entrega del certificado, Dinh Huu Phi, director del Departamento de Propiedad Intelectual del MCT, sugirió al distrito de Luong Tai construir, cumplir con las regulaciones de gestión y etiquetado, así como garantizar la trazabilidad del origen y calidad prescrita por la IG, en aras de asegurar el desarrollo sostenible del ajo An Thinh.El funcionario realzó la importancia del registro y la protección del IG del ajo An Thinh, y destacó la necesidad de la participación del sistema político local, así como de los agricultores, para asegurar la reputación del producto.Por su parte, Dao Quang Khai, vicepresidente del Comité Popular de Bac Ninh, enfatizó el compromiso de las autoridades y pobladores locales de preservar y promover la calidad de esa mercancía.Pidió al distrito de Luong Tai fortalecer la promoción y gestionar estrictamente el proceso de producción y la trazabilidad del origen para potenciar la calidad del ajo An Thinh, ayudando a los consumidores a reconocer, acceder fácilmente y elegir los productos de calidad adecuados.Además, la localidad debe centrarse en desarrollar la producción y expandir los mercados de consumo para aumentar los ingresos de los campesinos, además de revisar la planificación para el desarrollo y la expansión de áreas de producción en asociación con las actividades ecoturísticas.Según el presidente del Comité Popular de la comuna de An Thinh, Nguyen Van Di, el ajo es el principal cultivo de la temporada invernal, que contribuye a la reducción de la pobreza y aporta un alto valor económico a la localidad.Actualmente, en la temporada de invierno, los agricultores de An Thinh cultivan entre 80 y 100 hectáreas de ese rubro cada año, y desarrollan una producción de alta calidad y libre de plagas, que contiene un aroma y sabor más picante y concentrado que otros tipos de ajo.Para obtener el certificado de indicación geográfica , los sectores pertinentes de la localidad realizaron encuestas, estudios y evaluaciones sobre las actividades relacionadas con la propiedad intelectual, así como sobre la calidad del ajo An Thinh.A solo unos 30 kilómetros de Hanoi, Bac Ninh es un punto de conexión importante entre la capital y otras localidades del norte. La provincia también se encuentra en el corredor económico Vietnam-China y en el centro del triángulo del desarrollo Hanoi-Hai Phong-Quang Ninh.La provincia de Bac Ninh, con la superficie más pequeña de Vietnam, pertenece al Delta del Río Rojo y está ubicada en la Zona Económica Clave de la región septentrional.En 2018, Bac Ninh era la trigésima unidad administrativa más grande del país en términos de población, con más de un 1,2 millones de habitantes, y la séptima en términos de crecimiento económico, con un aporte de 10,6 por ciento en el Producto Interno Bruto Regional.Con un desarrollo impresionante en los años recientes, Bac Ninh es la “capital” de la inversión extranjera directa de la región norteña.Las autoridades locales concedieron, en los primeros 10 meses de 2019, licencias de inversión para 218 proyectos, con un capital total ascendente a 817 millones de dólares. Esas cifras representan un aumento del 40,6 por ciento en el número de proyectos y de 2,1 veces en el capital registrado en comparación con igual lapso del año pasado.