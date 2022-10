Hanoi (VNA) – El vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Tran Thanh Man, recibió hoy aquí a la presidenta del Comité de Asuntos Culturales y Sociales del Parlamento de Laos , Thoummaly Vongphachanh.En la cita, Tran Thanh Man afirmó que la legislatura vietnamita siempre otorga la máxima prioridad a la consolidación y el fortalecimiento de las relaciones especiales y la cooperación integral con su homólogo de Laos.La organización regular de visitas, seminarios presenciales y reuniones entre los líderes de las dos AN y sus comités han ayudado a mejorar la cooperación bilateral y han demostrado su confianza y apego, resaltó.Propuso que los dos países continúen aumentando el intercambio de experiencias y acelerando la implementación de los proyectos de inversión de Vietnam en Laos y viceversa.Por su parte, Thoummaly Vongphachanh reiteró que su visita tiene como objetivo compartir experiencias con el Comité de Asuntos Sociales del Parlamento vietnamita en la investigación y determinación de indicadores al comenzar a construir leyes y políticas relacionadas con asuntos sociales; supervisar la promulgación de documentos legales, y la construcción, administración y uso de las Cajas de Seguro Social y de Salud; y discutir métodos y mecanismos para la coordinación con los gobiernos de los dos países y los ministerios y sectores relevantes.Los logros de la legislatura vietnamita en los asuntos legislativos, la supervisión y la toma de decisiones sobre los asuntos importantes de la nación son valiosas lecciones de experiencia para la AN de Laos, en general, y el Comité de Asuntos Culturales y Sociales, en particular, agregó./.