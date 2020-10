El ministro de Defensa, general Ngo Xuan Lich, dio a conocer el informe sobre participación en el mantenimiento de la paz de la ONU (Fuente: VNA)

Hanoi, 24 oct (VNA)- La incorporación a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) contribuye a fortalecer la cooperación en defensa entre Vietnam y otros países y elevar la posición y el prestigio de la nación sudesteasiática en la arena regional e internacional.El ministro de Defensa, general Ngo Xuan Lich, reafirmó al respecto al dar a conocer hoy el informe sobre el borrador de la Resolución al respecto, durante la sesión vespertina hoy del X período de sesiones de la Asamblea General (AN) de Vietnam de XIV legislatura.Según el informe, esos factores contribuyen al éxito de Vietnam en la candidatura a miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU del mandato 2020-2021.La participación en las misiones de mantenimiento de la paz de la mayor organización mundial constituye una tarea nueva y no ha sido institucionalizada mediante documentos legales de la AN, y el proceso de implementar las labores al respecto enfrenta aún ciertas deficiencias, en especial las legales.Por esa razón, la adaptación de una resolución correspondiente del órgano legislativo busca concretar los puntos de vista del Partido Comunista acerca del impulso de la ratificación de documentos legales al respecto, en conformidad con las reglas internacionales y los pactos y tratados internacionales de los que Vietnam es parte.De acuerdo con el informe, el borrador de la mencionada resolución, que incluye seis capítulos y 17 artículos, se aplica a los oficiales, soldados y militares del Ministerio de Defensa y también de la cartera de Seguridad Pública, quienes son movilizados para unirse al contingente del mantenimiento de la paz de la ONU.En tanto, el jefe de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento, Vo Trong Viet, ratificó el respaldo a la promulgación de la Resolución y subrayó que la incorporación a las misiones de la ONU evidencia la responsabilidad de su país con la comunidad internacional y favorece también la salvaguardia de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Vietnam.Según datos revelados en el documento, desde 2014 hasta la actualidad, el país indochino envió 172 oficiales del Ministerio de Defensa a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en África Central, Sudán del Sur y también del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la mayor organización mundial.En términos financieros, Vietnam ha recibido más de 4,8 millones de dólares de la ONU y por encima de 20 millones de dólares de la comunidad internacional para el despliegue de esas actividades, lo que ha ayudado a reducir el gasto del presupuesto estatal dedicado a las mismas, señala el informe.Por su parte, la mayoría de los diputados patentizaron su respaldo a la aprobación del borrador de la Resolución de la AN al respecto.En la ocasión, el general Ngo Xuan Lich también aclaró algunas dudas sobre el tema./.