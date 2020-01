El Complejo de reliquias de la antigua ciudad imperial de Hue fue reconocido en 1993 por la UNESCO (Fuente: internet)

Hanoi (VNA)- Vietnam posee todo un tesoro natural y cultural, orgullo de sus habitantes. El país presta especial atención a la protección y promoción de los Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la UNESCO, que no solo contribuyen al desarrollo del turismo, sino que reflejan su larga historia y rica cultura.Vietnam cuenta con 24 patrimonios mundiales reconocidos por la UNESCO, entre los que se incluyen ocho naturales y tangibles: el complejo de reliquias de la antigua ciudad imperial de Hue, el barrio antiguo de Hoi An, el santuario de My Son, la ciudadela real de Thang Long, la muralla de la dinastía Ho, la bahía de Ha Long, el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang y el complejo de paisajes de Trang An.Los 12 patrimonios culturales intangibles de la nación son diversos: la Nha Nhac (música real de Hue), el espacio cultural de los gongs y batintines de Tay Nguyen, las coplas folclóricas Quan Ho de Bac Ninh, el canto Ca Tru, el festival de Giong del templo Phu Dong y del de Soc, el canto Xoan de la provincia de Phu Tho, los cultos a los reyes Hung y a las Diosas Madres, el Don ca tai tu (Cantos de Aficionados del Sur), las coplas Vi Dam del pueblo de Nghe Tinh, el arte Bai Choi de la región central y el rito y juego del tiro de cuerda.Además, el país tiene cuatro patrimonios documentales: las planchas xilográficas de la dinastía Nguyen, el conjunto de 82 estelas doctorales en Van Mieu-Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura) en Hanoi, las planchas xilográficas de la vertiente Truc Lam en la pagoda Vinh Nghiem en Bac Giang, y los documentos reales de la dinastía Nguyen.A lo largo de los años, Vietnam ha resuelto armoniosamente los beneficios de la conservación y el desarrollo, preservando el patrimonio y contribuyendo al turismo.Durante los últimos años, la explotación de los patrimonios para el desarrollo del turismo ha generado una importante fuente de ingresos para las localidades vinculadas a ellos.El número de visitantes internacionales y nacionales que concurren a estos sitios ha aumentado considerablemente, especialmente en la bahía de Ha Long, el complejo de reliquias de la antigua ciudad imperial de Hue, el complejo de paisajes de Trang An, el barrio antiguo de Hoi An, la pagoda del Perfume y Van Mieu-Quoc Tu Giam.Los patrimonios de Vietnam como el casco antiguo de Hoi An y el santuario de My Son, junto con la Reserva Mundial de la Biosfera Cu Lao Cham, son una muestra de la imagen de un país integrado, abierto y tolerante con los valores culturales, la civilización, la historia y el desarrollo de la humanidad./.