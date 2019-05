Escenario en la película

Londres (VNA) – La película vietnamita “Co Ba Sai Gon” (La sastra), atrajo el interés de los amantes al séptimo arte durante su proyección en Reino Unido, durante la Semana de Cine de la ASEAN efectuada del 21 al 25 del presente mes en esta capital.



Se trata de una comedia romántica que muestra la vida de las mujeres vietnamitas que vivían en la otrora Saigón (ahora Ciudad Ho Chi Minh) en la década de 1960 a través de la historia de la sastre Nhu Y.



Ambientada en la antigua Saigon, la cinta honra la belleza y el valor del Ao Dai (túnica tradicional de las mujeres vietnamitas) y destaca la cultura y estilo de vida de los saigoneses.



En la proyección de la cinta, el embajador vietnamita, Tran Ngoc An, subrayó que a través de esta actividad, Vietnam quiere presentar su acervo cultural a los amigos internacionales.



Por su parte, la productora Thuy Nguyen dijo que el elenco de la película desea trasmitir a los jóvenes el mensaje sobre la necesidad de preservar los valores tradicionales y la belleza intemporal de Ao Dai.



La película del famoso director Tran Buu Loc reúne a estrellas del cine vietnamita como Hong Van, Diem My, Ngo Thanh Van y Lan Ngoc, ganadora del Premio de Bong Sen Vang (Loto Dorado) 2011 a la mejor actriz, otorgado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam.



El año pasado, Co Ba Sai Gon fue premiada en el 22 Festival Internacional de Cine de Busan en Corea del Sur.-VNA