Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA)- Con pensamiento creativo y nuevas formas de trabajo, los pobladores de la aldea artesanal de Binh Phu, distrito de Thach That, Hanoi, han convertido las persianas de bambú en sofisticados artículos artesanales que están presentes en numerosos restaurantes, hoteles de lujo y espacios de vida en diversos lugares del mundo.La pandemia de COVID-19 ha propiciado grandes cambios en las maneras de trabajar y vivir de la gente. Cuando se realiza la mayor parte de la labor desde casa, comienza a prestarse más atención al espacio vital y de trabajo. Ello condujo a que las persianas de bambú de Binh Phu y otros artículos decorativos de ese material se exporten aún más. Por otro lado, los clientes de los países desarrollados han vuelto a utilizar productos artesanales y amables con el medio ambiente.Ante esa oportunidad, los aldeanos tratan de integrar la creatividad y la estética con nuevas formas de hacer para llevar sus piezas al mercado internacional.Al visitar el taller de embalaje de persianas y cortinas de bambú de exportación de la empresa Dai Viet, se observa que las etiquetas se imprimen en dos idiomas, incluso algunas en tres o cuatro.Antes de los años 90 del siglo pasado, en el distrito de Thach That el 50 por ciento de los hogares estaban dedicados al tejido de persianas. Sin embargo, al igual que otros pueblos artesanales del país, pasaron por un período de transición económica, del subsidio estatal a la economía de mercado. Las persianas de bambú de estas aldeas no se modificaron a tiempo para ponerse al día en las tendencias de consumo de los mercados nacionales y extranjeros y, al mismo tiempo, enfrentaban la competencia de los productos industriales, por lo que estaban desapareciendo gradualmente debido a la falta de salida comercial.Con el objetivo de dar continuidad a este oficio artesanal, Dong estudió y mejoró los diseños y, a partir de la base existente en el pueblo, creó modelos de persianas de bambú con alta estética para ofrecer a los socios extranjeros y conquistar los mercados difíciles.El diseño de los artículos en los pueblos tradicionales de Vietnam es la mayor debilidad, por lo cual Nguyen Khac Dong siempre otorga importancia a la etapa de investigación, mejora y desarrollo.Por esta razón, las empresas extranjeras encuentran en Dai Viet los productos que necesitan con diseños especiales.Actualmente, la entidad asume casi todas las persianas de bambú de los hogares asociados en la aldea, de acuerdo con los pedidos de la compañía. Además, cuenta con una serie de fábricas en el poblado y las provincias vecinas para cumplir con los pedidos de exportación.Como una de las primeras empresas en la aldea que se atreve a innovar, crear y mejorar audazmente los diseños, la compañía Dai Viet es un testimonio del dinamismo de la nueva generación del pueblo tradicional, llevando los productos locales al mercado global./.