An Giang, Vietnam (VNA)- Después de más de 10 años de esfuerzos de negociación, se han exportado oficialmente decenas de toneladas de distintas variedades de mango de la provincia survietnamita de An Giang a los mercados de Australia, Estados Unidos y Corea.Dado que el 70% de su superficie es tierra aluvial, An Giang posee ventajas para promover la industria agrícola, que deviene un pilar clave en el desarrollo económico local.Entre los principales productos agrícolas locales, el mango ha hecho grandes contribuciones al crecimiento del sector. Actualmente, An Giang cuenta con 19 mil 700 hectáreas de explotaciones frutícolas, de ellas casi 12 mil 633 hectáreas de mangos con una producción de 225 mil toneladas al año.Nguyen Si Lam, director del Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo que el sector agrícola de An Giang se compromete a ayudar a las empresas, organizaciones y agricultores locales a construir una región material estable y desarrollar una cadena de valor sostenible para servir a las exportaciones.La provincia acelerará la concesión de códigos para las zonas de cultivo de mango a fin de aumentar el volumen de exportación, según Lam.Por otro lado, An Giang instará a las empresas a unirse para producir y vender la mencionada fruta, al tiempo que alentará a los agricultores a participar en la economía colectiva, mejorando la eficiencia de las cooperativas agrícolas de mango, especialmente aquellas que cumplen con los estándares de Buenas Prácticas Agrícolas Globales (GlobalGAP) y operan de manera efectiva, dijo.El funcionario subrayó que la provincia incrementará la coordinación entre las instalaciones de procesamiento de exportaciones con cooperativas y grupos cooperativos para enviar más productos procesados a mercados exigentes como Estados Unidos y Europa.Mientras tanto, la vicepresidenta del Comité Popular provincial, Nguyen Thi Minh Thuy, dijo que la localidad fortalecerá la aplicación de la ciencia y la tecnología en la producción de mango, al tiempo que renovará el proceso de producción hacia estándares seguros, como Buenas Prácticas Agrícolas de Vietnam (VietGAP) y GlobalGAP, utilizando fertilizantes biológicos, orgánicos y microbianos.Mientras tanto, las autoridades de An Giang aumentarán la supervisión e inspección para controlar los residuos de pesticidas en el mango y desarrollarán más códigos de áreas de siembra, subrayó la funcionaria, y agregó que los esfuerzos tienen como objetivo garantizar la cantidad, calidad, seguridad y trazabilidad de los productos de mango para la exportación./.