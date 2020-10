Piaggio desarrolla negocios en provincia vietnamita de Vinh Phuc

Vinh Phuc, Vietnam, 07 oct (VNA)- Tras 13 años de su presentación en la provincia norteña de Vinh Phuc , Piaggio Vietnam (PVN) se ha desarrollado constantemente y contribuido al progreso socioeconómico de la localidad, generando cientos de empleos.El principal fabricante de scooters de Europa, con un fondo de 100 por ciento de Italia, se ubica en el parque industrial Binh Xuyen y recibió la licencia de inversión en octubre de 2007.Hasta la fecha, Vietnam se ha convertido en un mercado estratégico del Grupo Piaggio y la sede de la compañía para la región de Asia-Pacífico con un crecimiento estable, que afirma su posición de liderazgo en el mercado de scooters.Con más de mil empleados, PVN es la tercera planta de fabricación más grande del Grupo, después de Pontedera en la provincia italiana de Pisa y Baramati, en el estado de Maharashtra, en India.El complejo de la fábrica en Vietnam incluye una planta de ensamblaje con una capacidad de 300 mil vehículos por año, una de motores y es el único centro de investigación de la región, que contribuye al desarrollo del grupo con siete mercados principales en Asia: Indonesia, Malasia, China, Filipinas, Tailandia, Taiwán (China) y Vietnam.Desde el lanzamiento de la primera Vespa LX en Vietnam en 2009, Piaggio ha desarrollado rápidamente la infraestructura, con una fábrica de motores y una pista de pruebas estándar internacional y alcanzó el hito de entregar 500 mil unidades en 2015 y un millón en 2019.PVN ha sido clasificada entre los 100 mejores sitios para trabajar durante cinco años consecutivos desde 2014, y en el quinto lugar en las industrias automotriz, de motocicletas y de componentes del mundo.¿Cuál es el secreto que hace que PVN, después de poco más de 10 años en Vietnam, se acerque rápidamente a la región y confirme su posición de liderazgo en el grupo? Eso es gracias a la estrategia de desarrollo centrada en el ser humano, la eficiencia de la producción y el negocio como motor.Específicamente, en Piaggio, el programa de gestión y desarrollo del talento Piaggio Way se considera la columna vertebral. Los talentos de todo el mundo están capacitados para desarrollar el pensamiento y habilidades de trabajo de acuerdo con los estándares internacionales, así como la capacidad de liderazgo en un entorno multicultural y el coraje para hacer frente a los nuevos retos.Además, el programa de rotación de empleados les permite a estos desarrollar sus carreras y participar en proyectos en todo el mundo, desde Asia, Europa hasta América, con puestos de trabajo en diferentes departamentos de la empresa.Piaggio también se enfoca en fomentar el crecimiento personal, capacitando a cada empleado para que se desarrolle y logre las metas personales que establecieron en sus carreras. No solo las capacidades de gestión y profesional, sino también la comprensión del entorno empresarial es uno de los tres aspectos principales del desarrollo humano en Piaggio Group.Junto con las estrategias de nivel macro, Piaggio Group aboga por incentivar a sus afiliados a promover el desarrollo de conformidad con la realidad del lugar donde se ubica la fábrica.En Vietnam, PVN determinó que promover la implementación de movimientos de emulación dentro de la unidad no solo motiva a los empleados a esforzarse en la producción, sino que contribuye a incrementar la productividad laboral. Por tal razón, en los últimos años, la empersa ha lanzado muchos programas de emulación, creando un impulso en la producción y brindando beneficios prácticos.Desde principios de 2020, pese a las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19, la empresa ha elaborado planes flexibles para la producción y los negocios, logrando resultados impresionantes y manteniendo estable su fuerza de trabajo con buenos ingresos para los empleados.Piaggio Vietnam se encuentra actualmente en la lista de 51 empresas en Vietnam honradas y galardonadas con el premio de Mejores lugares para trabajar en Asia 2019 por la revista HR Asia./.