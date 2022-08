El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , en la ceremonia de inauguración del Parque Industrial Son My 1 (Fuente: VNA)

Binh Thuan, Vietnam (VNA) – El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, participó hoy en la ceremonia de inauguración del Parque Industrial Son My 1 en la provincia central de Binh Thuan, con motivo del trigésimo aniversario del restablecimiento de la localidad.



Con una inversión total de unos 100 millones de dólares, el Parque Industrial Son My 1 es un proyecto de envergadura que abarca una superficie de más de mil hectáreas en el distrito de Ham Tan, conectando con rutas nacionales principales y sirviendo como puerta de entrada a la región económica clave del Sur.

También es una de los primeros parques industriales inteligentes y ecológicos en la región costera del Centro-Sur, en general, y en Binh Thuan, en particular.

Una vez completado y puesto en funcionamiento, el Parque Industrial Son My 1 se convertirá en un punto brillante que contribuirá al crecimiento económico en Binh Thuan y las áreas cercanas.



Esta zona está planificada por el Gobierno para invertir en la construcción del proyecto “Centro de Electricidad de Son My”, compuesto por las centrales eléctricas de Son My 1 y Son My 2 con una capacidad de 4.500 megavatios, así como el proyecto de terminal de gas natural licuado asociado al Puerto General de Son My.



Al intervenir en el evento, el primer ministro Pham Minh Chinh pidió al inversionista que cumpliera con la ley, garantizara la seguridad del trabajo y lo completara a tiempo.



Como Binh Thuan tiene un enorme potencial de energía verde, la provincia necesita atraer inversiones en el campo, dijo, y agregó que la localidad también debe prestar atención a la capacitación de recursos humanos al servicio del Parque Industrial y emitir mecanismos transparentes para prevenir actos negativos.



El Gobierno continuará acompañando y apoyando a los inversores y a la provincia para completar este importante proyecto, para que Binh Thuan se desarrolle más rápido y de manera más integral, haciendo contribuciones positivas al desarrollo de los territorios meridionales de la parte central de Vietnam, aseguró.



El mismo día, el premier inspeccionó la construcción de varias obras en el aeropuerto de Phan Thiet en esta localidad.



También pidió a los ministerios y agencias que se asocien con Binh Thuan para solucionar las dificultades que surjan y poner el aeropuerto en funcionamiento a fines de 2023 según lo programado./.