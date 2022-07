El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , habla en el evento (Fuente: VNA)

Participantes en la reunión (Fuente: VNA)

El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Asuntos Económicos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam , Tran Tuan Anh, habla en el evento (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, pidió hoy continuar renovando los mecanismos y políticas para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión y uso de la tierra, creando motores para convertir el país en uno desarrollado de altos ingresos.Tal orientación fue dada a conocer por el jefe de Gobierno durante la Conferencia Nacional para investigar, estudiar y comprender la Resolución del quinto pleno del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV) de XIII mandato.El Primer Ministro analizó nuevos contenidos de la Resolución, centrados en los factores principales de la construcción y perfeccionamiento de las instituciones de la tierra, la urgencia de continuar renovando las políticas al respecto, y la implementación de algunas tareas y soluciones.Según Minh Chinh, Vietnam se está esforzando por construir un socialismo basado en las plataformas de la economía de mercado con orientación socialista; la construcción de un Estado de derecho socialista del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; la democracia socialista; y la promoción de la voluntad y la fuerza de la gran unidad nacional, combinada con el poder de la época.Para construir estas plataformas, dijo, debe poner a la persona en el centro, considerándolo como el sujeto, objetivo, fuerza motriz y recurso para el desarrollo, promover al máximo el factor humano en término de inteligencia, talento, cualidad, ética y otras capacidades; y no cambiar el progreso, igualdad y bienestar social y medio ambiente por el crecimiento económico simple.Ante la evolución rápida, complicada e impredecible de la situación económica, política y social en el mundo y la región, así como los desafíos de seguridad tradicional y no convencional como desastres naturales, epidemias y cambio climático, incluido los retos para los recursos terrenales, y la cuarta revolución industrial, se requiere un cambio radical desde la planificación y el uso de la tierra, señaló.Además, añadió, el perfeccionamiento de las políticas relacionadas contribuirá a asegurar los beneficios armoniosos del Estado, el pueblo y las empresas; mejorar la competitividad y la eficiencia del uso del terreno, creando nuevos recursos y motores, con el objetivo de que hasta 2030, Vietnam se convierta en un país industrial moderno con ingresos medianos altos, y para 2045 un estado desarrollado con ingresos altos.Tras enfatizar que el Estado administra uniformemente la tierra de acuerdo al territorio nacional, tanto en términos de superficie, calidad, valores económicos, culturales, sociales, de defensa, seguridad y ambientales, destacó la necesidad de disponer de una adecuada y efectiva descentralización por localidades y fortalecer la inspección, control y manejo de violaciones.Sobre los nuevos contenidos, dijo, la Resolución declara que las instituciones y políticas de tierra deben completarse de conformidad con el desarrollo de la economía de mercado con orientación socialista.La Resolución afirma la importancia de fortalecer el liderazgo del Partido, promover el papel del Frente de la Patria, las organizaciones sociopolíticas y el pueblo en la construcción, implementación y vigilancia de la ejecución de las políticas y leyes de tierra.También da a conocer seis tareas y soluciones principales, incluyendo unificar la conciencia entre funcionarios, militantes y personas sobre la gestión y el uso de la tierra en la economía de mercado de orientación socialista; perfeccionar las instituciones y políticas relacionadas; continuar la implementación piloto y resumir pronto la política de separar los proyectos de compensación, apoyo y reasentamiento de los de inversión; recuperar los terrenos de las organizaciones, organismos estatales y agencias no empresariales que utilizan terrenos para fines indebidos; tener métodos para determinar los precios de la tierra de acuerdo con los principios del mercado; garantizar la amplitud y la transparencia; acelerar la reforma administrativa, la transformación digital y mejorar la capacidad de gestión del Estado sobre la tierra.En la conferencia, el miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Asuntos Económicos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Tuan Anh, presentó un tema de la Resolución número 19-NQ/TW del CC del PCV sobre la agricultura, el campesinado y la ruralidad hasta 2030, con visión a 2045.Según la resolución, se fija la meta de transformar la agricultura hacia la producción a gran escala, la productividad y la calidad elevada, garantizando los alimentos a casi 100 millones de habitantes y aumentando las exportaciones.En particular, ha establecido cinco políticas de desarrollo hacia la agricultura ecológica, las zonas rurales modernas y los agricultores civilizados./.