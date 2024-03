Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó los ministerios, agencias y localidades a implementar de manera consistente el objetivo de priorizar el crecimiento asociado a la estabilidad macroeconómica , controlar la inflación y asegurar los grandes equilibrios de la economía.Al presidir hoy una reunión gubernamental ordinaria para evaluar la situación socioeconómica en febrero de y los dos primeros meses de 2024, el jefe de Gobierno pidió a promover avances estratégicos, reestructurar la economía asociada a modelos de crecimiento innovadores, mejorar la productividad, calidad, eficiencia y competitividad económica; y prestar atención al desarrollo integral y sincrónico de los campos de la cultura, la sociedad, la educación y la salud.Desempeñar bien las tareas de gestión de tierras y recursos, protección del medio ambiente, prevención y lucha contra desastres naturales y respuesta al cambio climático; desplegar eficazmente las actividades de relaciones exteriores del Partido y el Estado; reducir y simplificar los procedimientos administrativos; prevenir y combatir drásticamente la corrupción y la negatividad; consolidar y fortalecer la defensa y la seguridad nacionales, mantener la independencia y la soberanía figuran también en las tareas propuestas por el premier.En cuanto a las tareas y soluciones claves para los próximos tiempos, Pham Minh Chinh instó a manejar la política monetaria de manera proactiva, flexible, rápida y efectiva; mejorar circulación monetaria para asegurar la oferta adecuada de capital crediticio; seguir de cerca la situación de las deudas incobrables y garantizar la seguridad del sistema bancario; y continuar tomando medidas enérgicas para reducir las tasas de interés activas.Los ministerios, sucursales y localidades deben esforzarse por aumentar los ingresos y ahorrar los gastos del presupuesto estatal; centrarse en implementar el uso de facturas electrónicas; fortalecer la gestión de precios y mercados; garantizar el control de la inflación de acuerdo con los objetivos establecidos, exigió.Reiteró que no deja falta de electricidad, combustibles y agua para la producción, el comercio y el consumo y las autoridades concernientes necesitan hacer esfuerzos en la realización de proyectos de transmisión y generación de energía.Solicitó promover los motores de crecimiento en la inversión, la exportación y el consumo; crear condiciones favorables para atraer y desembolsar inversión social; fortalecer la promoción y atracción de proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED); consolidar los mercados tradicionales, ampliar nuevos mercados; implementar efectivamente los Tratados de Libre Comercio (TLC); instar a China a que levante pronto la prohibición de importar aves de corral de Vietnam; y acelerar la campaña "Los vietnamitas priorizan el uso de productos vietnamitas";Subrayó la necesidad de impulsar la transformación digital y verde, la economía circular y nuevas industrias y campos como los chips semiconductores y la inteligencia artificial; atraer recursos financieros verdes y crédito verde preferencial para desarrollar energías renovables, nuevas energías, hidrógeno; y construir y desarrollar un centro financiero regional e internacional en Vietnam.El premier también consideró la importancia de esforzarse por alcanzar una tasa de desembolso del capital de inversión pública al menos de 95% plan trazado para todo el año 2024.En particular, Minh Chinh solicitó centrarse en perfeccionar los mecanismos, políticas, leyes, reformar los procedimientos administrativos y eliminar las dificultades para la producción y los negocios.Resulta necesario adoptar medidas para levantar la "tarjeta amarilla" de Unión Europea para la pesca; desarrollar fuertemente industrias de servicios y de cultura; y promover la atracción turística.Abogó por que las autoridades relevantes sigan centrándose en las áreas de la cultura, la sociedad y el medio ambiente; garanticen la seguridad social y la vida de las personas; y fortalezcan la defensa y la seguridad nacionales.También ordenó a los ministerios, ramas, unidades y localidades a organizar bien las actividades para celebrar el 134 aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo); implementar el estudio, la investigación y concretar mediante la acción contenidos de las obras del secretario general de Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong.De acuerdo con informes, la situación socioeconómica en febrero y los dos primeros meses de 2024 continúa la tendencia de recuperación y logra resultados positivos, teniendo en cuenta una estable macroeconomía y la garantía de granes equilibrios de la economía.En concretos, el índice de precios al consumidor (IPC) en febrero aumentó un 3,98% respecto al mismo período; los ingresos del presupuesto estatal equivalen al 23,5% de la estimación anual; el volumen de exportaciones e importaciones se incrementó un 18,6%, con un superávit comercial de 4,72 mil millones de dólares; el índice de producción industrial (PII) subió un 5,7%; el turismo se recuperó rápidamente al recibir tres millones de turistas extranjeros; y la IED registrada en los primeros dos meses de 2024 superó a 4,2 mil millones de dólares.En particular, en el contexto de la atracción de inversión extranjera directa (IED) con una tendencia creciente, muchas grandes corporaciones tecnológicas del mundo tienen la intención de invertir en Vietnam.En la reunión, los miembros gubernamentales y los delegados discutieron y analizaron la situación y propusieron tareas y soluciones para el desarrollo socioeconómico en marzo y en los próximos tiempos./.