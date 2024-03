En el evento (Fuente:VNA)

Hanoi, 16 mar (VNA)- El primer ministro de Vietnam Pham Minh Chinh , presidió hoy una reunión para eliminar las dificultades en el desarrollo de viviendas sociales, la cual está conectada a 63 provincias y ciudades del país.En su intervención en la conferencia, el Primer Ministro afirmó que el desarrollo de viviendas sociales y para los trabajadores es un contenido importante de las políticas de desarrollo socioeconómico.El Estado alienta a todos los sectores económicos a participar en el desarrollo de viviendas sociales y para trabajadores de acuerdo con los mecanismos del mercado, y al mismo tiempo cuenta con políticas de apoyo a la vivienda para personas urbanas de bajos ingresos y a los trabajadores de parques industriales para contribuir a la estabilidad política y garantizar el bienestar social, enfatizó.Durante los últimos tiempos, dijo, gracias a la participación activa de todo el sistema político, localidades y empresas, se han completado cientos de proyectos de viviendas sociales , lo que ayuda a decenas de miles de hogares de bajos ingresos y a cientos de miles de trabajadores a mejorar sus viviendas y tener un alojamiento seguro. Sin embargo, señaló, esta trabajo aún no ha alcanzado el objetivo fijado y existe limitaciones y dificultades.Sobre la tarea en el futuro, instó a todas las entidades, personas y organizaciones relevantes, dependiente de sus funciones, tareas y atribuciones, a ejercer plenamente sus capacidades y responsabilidades en esta labor, promoviendo la ética social acorde a la tradición histórico-cultural de la nación.Ordenó a los ministerios de Construcción y de Recursos Naturales y Medio Ambiente y al Banco Estatal que se concentraran en desarrollar y pronto promulgar decretos y documentos legales relacionados para orientar la implementación de proyectos de viviendas sociales.En particular, dijo, debe considerar minimizar los procedimientos administrativos y fortalecer la descentralización para minimizar el tiempo y los costos de implementación de proyectos de vivienda social.En aplicación de las políticas y directrices del Partido y del Estado para garantizar la seguridad social, el Gobierno aprobó el proyecto “Invertir en la construcción de al menos un millón de viviendas sociales para grupos de bajos ingresos y trabajadores industriales para el período 2021 – 2030”; y dirigió el despliegue de un paquete de crédito de 120 billones de VND (más de 5,1 mil millones de dólares) dedicado a este trabajo.Hasta la fecha, hay mil 316 terrenos previstos para viviendas sociales con una superficie total de ocho mil 611 hectáreas, más del doble que la cifra de 2020 (tres mil 359 hectáreas). La provincia sureña de Dong Nai dijo que ha reservado un fondo de tierras de mil 063 hectáreas para el desarrollo de viviendas sociales, Ciudad Ho Chi Minh (608 hectáreas), Long An (577 hectáreas), Hai Phong (471 hectáreas) y Hanoi (412 hectáreas).Se han implementado 499 proyectos de vivienda social, proporcionando más de 411 mil unidades de vivienda entre 2021 y finales de 2023 en ciudades y provincias de todo el país, incluidos 72 proyectos terminados con 38 mil 128 viviendas, 129 proyectos en construcción con 114 mil 934 viviendas y 298 proyectos que han sido aprobados con 258 mil 188 viviendas.Muchas localidades han estado buscando proactivamente nuevas formas de atraer inversiones en el desarrollo de viviendas sociales, como la provincia de Bac Ninh con 15 proyectos, seis mil unidades, Bac Giang con cinco proyectos, 12 mil 475 unidades, Hai Phong con siete proyectos, 11 mil 678 unidades; Binh Duong con siete proyectos, seis 557 unidades; Dong Nai ocho proyectos, nueve mil 074 unidades, Thanh Hoa con nueve proyectos, cuatro 948 unidades./.