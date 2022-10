Can Tho, Vietnam (VNA) El primer ministro, Pham Minh Chinh, asistió hoy a la ceremonia de lanzamiento del Canal Televisivo Nacional en la región Suroeste (VTV Can Tho) auspiciada por la Televisión de Vietnam (VTV).En su intervención, Pham Minh Chinh dijo que el lanzamiento de VTV Can Tho es el resultado de la reestructuración de la Televisión Nacional para promover la divulgación de información y mejorar la vida espiritual y cultural de los pobladores en la región del Delta del Río Mekong, contribuyendo activamente al desarrollo socioeconómico sostenible del país.Señaló que, de acuerdo con la Resolución Número 13-NQ/TW del Buró Político del 2 de abril, Can Tho desempeña un papel fundamental en el desarrollo del Delta del Río Mekong y en la promoción de los vínculos regionales.También enfatizó que VTV Can Tho ayudará a llevar la información general a los residentes de la región de la manera más rápida, sirviendo como un puente efectivo entre la gente y las autoridades en todos los niveles, y entre el Suroeste y el país, creando así un consenso social en la realización de tareas relacionadas con el desarrollo socioeconómico, defensa-seguridad nacional y asuntos exteriores.El jefe del Gobierno requirió que el canal de televisión siguiera de cerca y reflejara los pensamientos y deseos de los residentes, los últimos temas de interés público y al mismo tiempo satisficiera las necesidades culturales y de entretenimiento de los residentes.Pidió que VTV debe continuar convirtiéndose en una agencia multimedia clave, moderna y prestigiosa en la región y el mundo, ampliar la oferta de noticias en plataformas digitales y crear un contingente de personal capacitado que coloque los intereses nacionales por encima de los demás.VTV Can Tho está al aire 18 horas al día, de las 5:30 horas a las 23:30 horas, con noticias diarias y sociopolíticas, cultura, deportes, entretenimiento, ciencia y programas educativos, además de películas.Según el director general del VTV, Le Ngoc Quang, el canal tiene como objetivo promover los vínculos entre las localidades del Delta del Río Mekong con Ciudad Ho Chi Minh, el Sudeste y otras regionales en el país, además de crear un puente de conexión entre el Gobierno y las autoridades y pobladores locales.Con anterioridad, Pham Minh Chinh sostuvo una sesión de trabajo con la Universidad de Medicina y Farmacia de Can Tho, dependiente del Ministerio de Salud.Esta universidad, que se estableció en 1979, cuenta actualmente con seis facultades de formación para ocho mil estudiantes de tiempo completo y mil estudiantes de posgrado./.