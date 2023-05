Delegados de la provincia de Can Tho participan en la reunión. (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam Pham Minh Chinh , instó a la ciudad deltaica de Can Tho a acelerar la implementación efectiva del Programa de recuperación y desarrollo socioeconómico y centrarse en tres motores de crecimiento : consumo, exportaciones e inversión.Como parte de su viaje a Can Tho, el jefe de Gobierno sostuvo la víspera una reunión con las autoridades locales, en la cual también pidió a la localidad brindar más apoyo a las empresas para mantener la producción y utilizar con eficiencia el paquete de 5,1 mil millones de dólares dedicado a la construcción de viviendas sociales y casas para trabajadores.Can Tho debe acelerar el desembolso de inversiones públicas, llevar a cabo el programa de recuperación y desarrollo socioeconómico, así como los programas de objetivos nacionales, además de atraer nuevas inversiones y promover el movimiento “Los vietnamitas favorecen los productos nacionales”, dijo.Asignó a ministerios de Planificación e Inversión, de Construcción y de Finanzas que orienten a la ciudad en la implementación de trámites y solución de obstáculos relacionados con la inversión, la inmobiliaria y los proyectos de asistencia oficial al desarrollo (AOD).En esta ocasión, el Primer Ministro además respondió propuestas y recomendaciones de Can Tho acerca de la implementación de varios proyectos grandes en la localidad. /.