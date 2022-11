Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió hoy al acto de inicio del proyecto de construcción de la carretera de circunvalación al Oeste de la ciudad de Can Tho La ruta exhibe una longitud de 19,4 kilómetros y atraviesa por los distritos de O Mon, Binh Thuy, Phong Dien, Ninh Kieu y Cai Rang. El proyecto tiene una inversión de 159,8 millones de dólares y se realiza en el periodo 2021-2026.La vía conectará con las carreteras 91, 61 y 1A y, de esta manera, creará un sistema de transporte sincrónico, ayudando al transporte de mercancías y pasajeros entre Can Tho y las provincias subyacentes.En la ceremonia, el primer ministro Pham Minh Chinh comentó que Vietnam realiza tres estrategias de avances que incluyen: instituciones, recursos humanos e infraestructuras para materializar las metas de desarrollo de convertirse en un país en vías de desarrollo con la industria moderna e ingresos medios altos para 2030 y uno desarrollado con alto ingreso para 2045.