Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, pidió a los países no alineados intensificar la cooperación, compartir experiencias a todos los niveles y sectores, y aplicar estrategias efectivas para alcanzar el doble objetivo del control de la pandemia y el desarrollo económico.

La exhortación fue pr onu nciada la víspera por el jefe de Gobierno vietnamita durante una teleconferencia del Movimiento de Países no Alineados (MNOAL), la cual contó con la presencia de dirigentes de 40 estados miembros.El MNOAL debe continuar jugando el papel pionero en el impulso de la supremacía de la ley y de la democratización de las relaciones internacionales, rechazando la violencia política, promoviendo la eliminación de las medidas de sanción y bloqueo unilateral, y respondiendo al llamamiento de alto el fuego global del Secretario General de las Naciones Unidas, con el fin de mantener un ambiente de paz y estabilidad, subrayó.Xuan Phuc también compartió los resultados positivos de Vietnam en la prevención y lucha contra la pandemia del COVID-19, logrados gracias a la participación de todo el sistema político con el lema “combatir la epidemia es como luchar contra los enemigos”.Afirmó que el Gobierno vietnamita realiza los máximos esfuerzos para controlar la pandemia y al mismo tiempo estabilizar el desarrollo y garantizar el bienestar social, para que nadie se quede atrás.También se refirió a los esfuerzos de Vietnam en sus cargos de Presidente de la ASEAN en 2020 y de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, para fortalecer la cooperación regional e internacional en el combate contra el COVID-19, así como sus contribuciones y donaciones de materiales, equipos médicos fabricados en el país a varias naciones afectados.La participación y el discurso del jefe del Gobierno vietnamita en esta videoconferencia confirma el papel de Hanoi en el MNOAL y promueve la imagen de un país activo y responsable ante la comunidad internacional en respuesta a los desafíos globales.Al término de la conferencia, se aprobó la declaración conjunta, en la cual se acordó establecer un grupo especializado no alineado para elaborar datos conjuntos de los países miembros en la prevención y lucha contra el COVID-19./.