Hanoi, (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, pidió hoy triplicar los esfuerzos para repeler el coronavirus y al mismo tiempo promover el desarrollo socioeconómico, durante una teleconferencia nacional con las localidades.

El primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc durante la teleconferencia (Fuente: VNA)

En su intervención, el jefe del Gobierno vietnam ita exhortó a cumplir estrictamente la Dirección 16 sobre el distanciamiento social. Sin embargo, esto no significa bloqueo nacional, declaró, y agregó que no debe interrumpirse el transporte de mercancías, equipos y la producción.Según Phuc, la tasa de crecimiento de 3,82 por ciento en el primer trimestre de este año es notable, pero aún es un nivel bajo.En ese sentido, instó a impulsar la producción, la industria de servicio, sobre todo la agricultura, a la par de adoptar medidas para prevenir la manipulación de los precios y aplicar sanciones estrictas a los infractores.Además, señaló, es necesario prestar atención a las relaciones exteriores en 2020 cuando Vietnam desempeña los cargos de Presidente rotativo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.Por otro lado, reiteró la necesidad de promover la aplicación de los avances científicos y tecnológicos, la innovación y creatividad, y el emprendimiento.Asignó al Ministerio de Planificación e Inversión coordinar con otros ministerios, sectores, y localidades la elaboración de planes y escenarios para recuperar la economía post-epidemia, los cuales deben ser presentados al Primer Ministro la próxima semana.En esta ocasión, el premier firmó el Decreto sobre las medidas de apoyo a las personas afectadas por el COVID-19, incluido el paquete de asistencia valorado en dos mil 695 millones de dólares./.