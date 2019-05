Estocolmo (VNA) - El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, se reunió en Estocolmo con diplomáticos, expertos y amigos suecos durante su visita a Suecia justo en el año que los dos países conmemoran el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas (11 enero).

El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, se reúne con Birgitta Dahl, expresidenta del Parlamento de Suecia (Fuente: VNA)

El encuentro la víspera contó con la presencia de Birgitta Dahl y Anders Forsberg, ex presidenta y ex secretario general del Parlamento, respectivamente, y los ex embajadores de Suecia en Vietnam, y los hijos del ex primer ministro, Olof Palme, entre otros.Al intervenir en la cita, Xuan Phuc recordó las campañas contra la invasión estadounidense en Suecia hace cinco décadas, y enfatizó que este país europeo fue el primer país occidental en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam.Agradeció en esta ocasión su valioso apoyo material y espiritual de los suecos al pueblo vietnamita, y dijo que muchas obras financiadas por Suecia, como la fábrica de papel Bai Bang, el Hospital Nacional de Niños de Vietnam y el similar de Uong Bi se han convertido en símbolos de las relaciones entre los dos países.El apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SIDA) ha ayudado a Vietnam a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y convertirse en un país de ingresos medianos bajos hacia la modernización, expresó.Informó sobre el éxito de sus conversaciones con el homólogo anfitrión, Stefan Loefven, durante las cuales ambas partes acordaron medidas para continuar fortaleciendo los nexos recíprocos, especialmente en el comercio e inversión.El líder vietnamita creía que la conectividad bilateral contribuiría a impulsar los vínculos comerciales y de inversión y agradecería las oportunidades generadas por el próximo Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam.Por su parte, representantes de los amigos suecos destacaron el buen desarrollo de los lazos bilaterales, sobre todo el intercambio de visitas de alto nivel como el reciente periplo a Hanoi de la princesa Victoria Ingrid Alice Desiree y el actual de Xuan Phuc.Se comprometieron a robustecer la tradicional amistad bilateral, fomentada y cultivada por generaciones de líderes de los dos países.-VNA