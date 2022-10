El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (derecha), y el presidente del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum, (Fuente:VNA)

El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió hoy aquí con el presidente del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum, quien se encuentra de visita oficial en el país del 24 al 26 de octubre.El jefe del Gobierno vietnamita valoró las contribuciones de Camboya al frente de la Presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) en 2022, y confió en el éxito de las conferencias de alto nivel que tendrán lugar en Phnom Penh en noviembre próximo, como aporte a la construcción de una comunidad de paz, estabilidad y prosperidad.La política coherente de Vietnam consiste en la independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralismo de sus nexos, ratificó, y agregó que el país siempre se esfuerza por ser un buen amigo, socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional.Minh Chinh también se refirió a la meta de Vietnam de convertirse en un país en desarrollo con la industria moderna en 2025, y una nación desarrollada con ingresos altos para 2045.Sobre la situación actual en Vietnam, el Primer Ministro dijo que pese a los impactos negativos de la pandemia de la COVID-19 y los desarrollos complejos e impredecibles del contexto mundial, el Producto Interno Bruto del país en el tercer trimestre aumentó 13,67 por ciento respecto al mismo lapso del año pasado.La macroeconomía se mantiene estable, la inflación está bajo control, los principales equilibrios de la economía y el bienestar social se aseguran, la estabilidad política, la defensa y la seguridad se fortalecen, y la diplomacia alcanza resultados positivos.Valoró la coordinación entre los dos países para celebrar numerosas actividades significativas en el marco del Año de Amistad Vietnam-Camboya, Camboya-Vietnam 2022, sobre todo los actos conmemorativos por los 45 años del camino hacia la derrota del régimen genocida Pol Pot, copresidido por los dos Primeros Ministros el 20 de junio en la zona fronteriza de Binh Phuoc-Tbong Khmom y por los 55 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas.Esas actividades contribuyen a mejorar la conciencia y la responsabilidad de los pobladores, sobre todo los jóvenes, para conservar y cultivar constantemente las relaciones de vecindad amistosa y solidaridad entre las dos naciones.El primer ministro vietnamita propuso que el presidente Samdech Say Chhum continúe su apoyo al mantenimiento de los contactos de alto nivel y los mecanismos de cooperación bilaterales en todos los canales para reforzar la confianza política entre los dos países.También pidió promover el papel de los órganos legislativos en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, especialmente en el perfeccionamiento del sistema legal, creando condiciones favorables a impulsar la cooperación en todos los campos.Además, instó a mejorar la eficiencia de la cooperación en economía, comercio e inversión para contribuir a la recuperación socioeconómica y hacia el objetivo de construir una economía autosuficiente y profundamente integrada al mundo.Por su parte, Samdech Say Chhum agradeció la ayuda de la parte vietnamita durante la trayectoria histórica, y afirmó que Phnom Penh siempre trabaja para cultivar las relaciones de solidaridad, buena vecindad y cooperación integral, sostenible y duradera entre los dos países.En el contexto mundial actual, las dos partes deben fortalecer más sus nexos para superar juntas las dificultades y coordinar estrechamente en los foros multilaterales.Los dos dirigentes acordaron que pese a la pandemia de la COVID-19, la cooperación económica alcanzó resultados positivos. El comercio bilateral en 2021 superó 9,5 mil millones de dólares, un aumento de casi 80 por ciento respecto al año previo. La cifra fue de 8,45 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2022.Abogaron por coordinar efectivamente en la implementación de los acuerdos y mecanismos de cooperación actuales de defensa y seguridad, y promover las negociaciones para completar la delimitación de hitos fronterizos. /.