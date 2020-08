Conjunto de sellos postales “Cultura Oc Eo” (Fotografía: VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Información y Comunicación de Vietnam y el Comité Popular de la sureña provincia de An Giang emitieron un juego de timbres postales bajo el tema “Cultura Oc Eo” para presentar los artefactos reconocidos como tesoros nacionales.De acuerdo con el periódico electrónico Nhan Dan, se trata de una actividad destinada a difundir y aumentar la conciencia, el orgullo y la responsabilidad del pueblo en la preservación y promoción de los singulares valores culturales del país indochino, así como reafirmar la soberanía territorial nacional a través de los siglos.El conjunto consta de tres sellos con las imágenes de la Bodhisattva Avalokitesvara, el Buda de la Paz, y el dios Brahma. Las estatuas de estos personajes religiosos y mitológicos fueron excavadas en las provincias de Tra Vinh, Long An y An Giang y representan la escultura de la cultura Oc Eo en los siglos VIII y IX, III y IV y VI y VII, respectivamente.Actualmente estos objetos se conservan en los museos de Historia de Ciudad Ho Chi Minh y An Giang.La colección, elaborada por el pintor Nguyen Du, funcionario de la Corporación de Correo de Vietnam, está puesta a la venta en la red postal pública desde el 20 de agosto de 2020 hasta el 30 de junio de 2022./.