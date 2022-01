Se trata de una hermosa costumbre de larga data de Vietnam. Según la leyenda, Ong Cong y Ong Tao son dioses enviados a la tierra para supervisar y registrar los acontecimientos de cada familia en el año.El día 23 del doceavo mes del calendario lunar, estas divinidades montan carpas al cielo para informar al Emperador de Jade sobre las bondades y los defectos de cada hogar. Por esa razón, en la creencia del pueblo vietnamita, Ong Cong y Ong Tao son dioses que deciden la suerte de la familia.Con la aspiración de tener buena suerte, todos los años, el día 23 del último mes lunar, los vietnamitas celebran una ceremonia de despedida a estos santos al paraíso. Se trata de una de las costumbres culturales y folclóricas importantes de los pobladores durante el Tet.El culto a los dioses no requiere de mucha complejidad pero debe ser solemne, para mostrar la dedicación de los hogares. Cada región también cuenta con diferentes rituales y ofrendas. Normalmente, según la tradición, además de varitas de incienso, dinero y trajes de papel, flores y la típica bandeja de cinco frutas, también se preparan platos salados. Sin embargo, dependiendo de la capacidad y condiciones de cada familia, se puede cocinar comidas vegetarianas o saladas.

La ofrenda dedicada a los dioses de la cocina (Fuente: VNA)

En particular, entre las ofrendas, no puede faltar la carpa dorada. Como los dioses montan la carpa para ir al cielo, las personas suelen incluir dos o tres carpas vivas en un recipiente con agua dentro de la bandeja. Una vez terminado el ritual, los peces serán liberados en ríos y lagos, lo que no solo constituye un bello rasgo de la identidad cultural, sino que muestra la compasión, dirigiendo a las personas hacia los buenos valores en la vida.Además, la imagen de "la carpa convertida en dragón" conlleva el significado de sublimación, simbolizando el espíritu de superación de las dificultades y la voluntad y perseverancia en la conquista de los desafíos para avanzar al éxito.La ceremonia de veneración de Ong Cong y Ong Tao generalmente se lleva a cabo antes de las 12:00 del mediodía del 23 del último mes lunar (puede ser entre la noche del 22 o la mañana del 23 del doceavo mes del calendario lunar) porque se cree que después de esa hora, los dioses parten al cielo.