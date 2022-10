Una de las actividades artísticas en el acto (Fuente: VNA)

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, junto con otros funcionarios de alto nivel, participó en un acto de anuncio de la fundación de la ciudad de Pho Yen en la provincia norteña de Thai Nguyen.



Al intervenir en la ceremonia, Vuong Dinh Hue destacó que a partir de una comuna puramente agrícola, Pho Yen se ha convertido gradualmente en el centro económico del sur de Thai Nguyen, que contribuye al desarrollo socioeconómico de la provincia y otras localidades en la región.



A pesar de sus logros sobresalientes en los últimos años, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional, sobre las disposiciones de la ley, aprobó la Resolución No. 469 sobre la formación de nueve distritos en la ciudad municipal de Pho Yen y la fundación de la ciudad de Pho Yen, enfatizó.



El dirigente legislativo instó a Pho Yen a continuar implementando efectivamente la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y enfocarse en el despliegue de las soluciones para mejorar la calidad y desarrollo urbano sostenible como se establece en la Resolución No. 06-NQ/TW del Buró Político del Comité Central del PCV, como contribución a garantizar la defensa y seguridad en el Norte del país hasta 2030, con visión hacia 2045.



También urgió a intensificar la lucha contra la corrupción, la negatividad y el despilfarro y continuar promoviendo la implementación del estudio y continuidad del pensamiento, la moralidad y el estilo de Ho Chi Minh.



Pho Yen necesita aprovechar el potencial y las ventajas sobre las condiciones socioeconómicas locales, centrarse en el desarrollo de las ramas de producción y servicios que tienen potencialidades y alto contenido tecnológico y dar prioridad a perfeccionar la infraestructura, especialmente la de transporte y de tecnología informática, entre otros, según Hue.



Por otro lado, las autoridades de Thai Nguyen debe tener orientaciones y soluciones integrales para el desarrollo de Pho Yen y los barrios luego de su formación, a fin de asegurar el progreso urbano según la sostenibilidad en términos de economía, sociedad y medio ambiente, propuso.



El desarrollo y auge de Pho Yen, en particular, y de Thai Nguyen, en general, son de gran importancia para lograr el objetivo de materializar un sistema urbano en la región con infraestructura, identidad y comunicación sincrónicas, modernas, inteligentes y amigables con el medio ambiente y adaptable al cambio climático, alabó.



En la ocasión, el viceprimer ministro Le Van Thanh entregó la Orden de Trabajo de Tercera Clase a la ciudad de Pho Yen.

Acto de entrega de Orden de Trabajo (Fuente:VNA)

Con anterioridad, el presidente Vuong Dinh Hue sostuvo la víspera un encuentro de trabajo con la Comisión permanente del Comité del PCV en Thai Nguyen.

En sus palabras, el titular parlamentario pidió que Thai Nguyen se centre en completar la planificación provincial, en la cual, resulta necesario actualizar el plan maestro nacional y la Resolución N° 11-NQ/TW del 10 de febrero de 2022 del Buró Político sobre las direcciones de desarrollo socioeconómico y garantía de defensa y seguridad de las regiones de meseta y montañosa del norte para 2030 y con visión hacia 2045.

El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Además, debe impulsar las actividades de emprendimiento en el campo de agricultura y promover el desarrollo de los productos OCOP (Cada comuna, un producto), especialmente el té, una marca conocida en la provincia, así como elaborar un proyecto de movilidad laboral en el mencionado sector, con el fin de convertirse en un centro económico industrial en el Norte de Vietnam en 2030, reiteró.



En el mismo día, Vuong Dinh Hue asistió a la inauguración de la calle de Van Xuan en la ciudad de Pho Yen./.