En el acto, el dirigente resaltó los esfuerzos tanto de las autoridades de la provincia de Tien Giang como del grupo de Deo Ca -unidad ejecutora del proyecto- por superar las dificultades relativas a la liberación de terreno, escasez de materias primas y movilización de capital debido a los impactos del COVID-19, para garantizar el ritmo de construcción de la obra, que posee un papel importante para la conexión entre el delta del río Mekong y Ciudad Ho Chi Minh, así como las zonas económicas clave del Sur.



Exigió a las unidades encargadas de la construcción de la obra empeñarse en perfeccionar las instalaciones y componentes pendientes, en pos de asegurar la inauguración según el plan trazado, además de garantizar la seguridad de tránsito en la vía, en especial durante el asueto con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) 2022.



Por otro lado, instó al sector de tránsito a acelerar la construcción del puente de My Thuan y empeñarse en finalizar el tramo My Thuan-Can Tho de la autopista.



En la ocasión, propuso al Ministerio de Transporte considerar la construcción de la autopista de alta velocidad, junto con la ruta ferroviaria y fluvial que conecta Ciudad Ho Chi Minh y la urbe de Can Tho, para reducir la densidad de población y la presión sobre la infraestructura de transporte del área urbana.

La autopista Trung Luong - My Thuan - Can Tho es el último proyecto de la nacional Norte - Sur en Vietnam de 81 kilómetros de longitud.



Con anterioridad, el jefe de Estado colocó inciensos en el Templo dedicado a los Reyes Hung, en Can Tho, en ocasión de su visita de trabajo a las provincias deltaicas del río Mekong./.

