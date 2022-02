El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, interviene en la cita (Foto: VNA)

Ha Nam, Vietnam (VNA)- El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, asistió hoy al festival Tich Dien (labranzas), una práctica tradicional para orar por buenas cosechas y estimular la producción agrícola , en la comuna de Doi Son, distrito de Duy Tien, de la provincia norteña de Ha Nam.Al intervenir en el acto, el jefe de Estado destacó que en los últimos años, en el contexto de desastres naturales y epidemias, especialmente la pandemia del COVID-19 en 2021, el sector de la agricultura y desarrollo rural de Vietnam logró no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también crear una base para estabilizar la vida social y contribuir a la integración internacional del país, convirtiendo a Vietnam en uno de los principales exportadores en la región.Por tal motivo, el Partido y el Estado siempre alientan el desarrollo de la agricultura en la causa de la construcción y defensa de la Patria, aseveró.El dirigente evaluó que, después de más de 10 años de implementación del programa de construcción de nuevas zonas rurales, la apariencia de Vietnam en ese campo ha cambiado significativamente.En particular, Ha Nam constituye una de las localidades que no solo cumplieron con la tarea de establecer nuevas zonas rurales, sino que también desplegaron el nuevo modelo al respecto.En ese sentido, Xuan Phuc instó a movilizar todos los recursos para invertir en el desarrollo agrícola y rural, especialmente en sistemas de riego modernos en el delta de la región septentrional, además de centrar en la investigación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología en las etapas de la cadena de valores y la tecnología poscosecha y agricultura inteligente.También en la ocasión, el titular entregó 200 obsequios a la población local.Según el Comité Organizador, el festival Tich Dien de Doi Son 2022 se lleva a cabo en tres días, del 5 al 7 de febrero de 2022 (es decir, del 5 al 7 de primer mes del Año del Tigre).Para garantizar la prevención y el control del COVID-19, las actividades de este año se reducirán a solo un concurso de pintura y decoración de búfalos y la exposición de productos agrícolas y artesanales típicos de la localidad.