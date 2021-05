Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió al acto de apertura de las elecciones de la Asamblea Nacional de la XV legislatura y miembros de los Consejos Populares de distintos niveles del mandato 2021-2026 en esta ciudad sureña.Inmediatamente después de la ceremonia, el premier, junto con una delegación del gobierno local y un gran número de votantes cumplieron los procedimientos de votación.En declaraciones a la prensa nacional, el dirigente vietnamita expresó su alegría ante la alta participación de los ciudadanos en Can Tho , en particular, y en la región del Sur de Vietnam, en general, en las elecciones legislativas.Asimismo, destacó que el buen ejercicio de los derechos y deberes de los pobladores contribuye a la construcción de la democracia socialista, y el Estado de derecho para y por el pueblo de Vietnam.Por otra parte, enfatizó que la realización de las elecciones de los representantes del poder legislativo de manera democrática, abierta, transparente, objetiva y justa, busca seleccionar a los candidatos más sobresalientes y merecedores de representar a los votantes de todo el país.En esta elección, la ciudad de Can Tho cuenta con 13 candidatos a diputados de la Asamblea Nacional de la XV legislatura, de los cuales se elegirán a siete./.