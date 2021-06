Hanoi (VNA)- La Semana de Productos vietnamitas con el tema “El sabor de Vietnam”, que se desarrolla actualmente en la provincia tailandesa de Udon Thani, atrae la atención de los consumidores locales con un surtido amplio de bienes, según fuentes oficiales.



En el evento de dos días de duración en el centro comercial Central, se presentan más de 150 productos vietnamitas de alta calidad a los consumidores locales. Se trata de la quinta vez que la actividad se lleva a cabo en el país siamés, la cual forma parte de una serie de eventos para celebrar los 45 años de establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.



El programa tiene como objetivo apoyar la promoción de productos vietnamitas, a la par de ayudar a sus compañías a acceder al mercado tailandés.

Al intervenir en la ceremonia de apertura efectuada la víspera, el funcionario del Grupo tailandés de Central Food Retail, Emmananuel Couronne, afirmó que la Semana constituye una buena oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambas naciones, así como ayudar a las firmas a ampliar los canales de conexión y atender las necesidades de los consumidores.

De acuerdo con la consejera comercial de la Embajada de Hanoi en Bangkok, Tran Thi Thanh My, a través de la cita, las compañías vietnamitas tienen más oportunidades de presentar sus productos a los tailandeses en particular, y a turistas internacionales en general.Además, el comité organizador exhibe y vende una serie de mercancías agrícolas, tales como lichi, fruta del dragón y batata. En particular, se agotaron cerca de 200 kilogramos de lichi vietnamita A su vez, Wanchai Janporn, vicegobernador de la provincia de Udon Thani , indicó que su localidad tiene mucho potencial debido a que es uno de los 10 destinos turísticos que combinan reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE)./.