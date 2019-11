Promete Vietnam mejores condiciones para los surcoreanos en el país (Fuente: VNA)

Al reunirse con el alcalde de la ciudad portuaria surcoreana de Busan, Oh Keo-don, el jefe de Gobierno vietnamita subrayó que el intercambio entre pueblos es la base fundamental para el desarrollo de las relaciones duraderas entre las dos naciones.Por lo tanto, sugirió que la ciudad de Busan y las localidades vietnamitas continúen organizando actividades prácticas para impulsar el intercambio.En cuanto a los vínculos económicos, elogió las potencialidades para la cooperación binacional en el comercio y la inversión.El intercambio comercial Vietnam-Corea del Sur podrá totalizar 80 mil millones de dólares este año y ambas partes deben esforzarse para elevar tal cifra a 100 mil millones en 2020, enfatizó.Destacó Xuan Phuc que la facturación Vietnam-Corea del Sur siempre ocupa casi la mitad de los intercambios comerciales entre este país esteasiático y la ASEAN Anheló que cada vez más empresas surcoreanas, incluidas las de Busan, inviertan en Vietnam, y pidió a esta ciudad portuaria que genere condiciones favorables y estimule el establecimiento de líneas aéreas directas hacia la urbe centrovietnamita de Da Nang.Manifestó su beneplácito por el desarrollo enérgico entre las dos naciones en los últimos 25 años, y valoró altamente en particular las relaciones de cooperación y amistad entre Busan y Ciudad Ho Chi Minh, así como con otras localidades de Vietnam.Por su parte Oh Keo-don informó que esa urbe sudcoreana tiene interés en promover los lazos con los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluido Vietnam.Reveló que la ciudad planea rebautizar una de sus principales calles como avenida de la ASEAN, y en la misma se edificará un Centro de la Cultura de la agrupación sudesteasiática.Durante su estancia en Busan , para asistir a la Cumbre conmemorativa del aniversario 30 del establecimiento de las relaciones de diálogo ASEAN- Corea del Sur , el primer ministro de Vietnam también visitó el puerto marítimo de Busan, la puerta de entrada que conecta a la nación con el Pacífico y Asia, en la cual se opera el 75 por ciento de los contenedores de este país./.