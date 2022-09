Roma (VNA)- El programa cultural “Una mirada a Vietnam en Venecia” se llevó a cabo en la Plaza San Moisés, de la ciudad italiana de Venecia , con motivo del 77 aniversario del Día Nacional del país indochino (2 de septiembre).Este es un evento organizado por la Asociación de Amistad Italia -Vietnam en la región de Véneto en colaboración con la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Venecia, y bajo el auspicio de la Embajada de Hanoi en Roma.Al hablar en el programa, el embajador vietnamita Duong Hai Hung expresó su agradecimiento al gobierno de la urbe italiana por su apoyo y asistencia a la organización de esta importante actividad para mejorar aún más la comprensión y la amistad entre la gente italiana en general, y de Venecia en particular con el país y el pueblo vietnamitas.Por su parte, el presidente de la Asociación de Amistad Italia-Vietnam en la región del Véneto, Renato Darsie, afirmó que Italia no puede olvidar el apoyo de Vietnam durante el momento más difícil de la pandemia de la COVID-19.El evento no solo fortalece el desarrollo de las relaciones entre los dos países en el campo de la cultura, sino también en la economía, la política y la solidaridad entre el pueblo, enfatizó.Los espectáculos culturales, junto con la exhibición de obras fotográficas sobre los temas del país, el pueblo, las fiestas y la soberanía de Vietnam han atraído la atención del público italiano y los turistas que viajan de todo el mundo a Venecia./.